Asunción: caos y largas filas para la ITV anticipan colapso en la habilitación vehicular

La cuenta regresiva para el vencimiento de la habilitación vehicular en Asunción, fijado para este martes 30 de junio, desató un caótico movimiento en los talleres habilitados. Una importante cantidad de contribuyentes acudieron en masa durante el fin de semana buscando ganar tiempo, pero se toparon con sorpresas.

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El tiempo de espera, que varió según el centro de verificación elegido, oscilando entre una y dos horas, anticipa lo que podría ser un colapso administrativo entre el lunes y el martes.

Caos y demoras en los talleres de ITV marcan las jornadas previas al vencimiento de las patentes

En el taller de Ivesur, situado en Salvador Bogado esquina José Pappalardo, barrio Itay, la jornada del sábado se caracterizó por una multitudinaria e interminable aglomeración de vehículos.

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Las extensas filas llegaron a rodear por completo el predio, forzando a los inspectores a reaccionar de urgencia. A pesar de que se habilitaron carriles adicionales para agilizar el flujo, el proceso demandó una alta dosis de paciencia.

Los conductores que llegaron temprano reportaron que el trámite completo les tomó un promedio de dos horas. Ciudadanos que ingresaron puntualmente a las 8:00 se retiraron pasadas las 10:00, notoriamente molestos por el retraso. ABC constató las líneas de control operando a su máxima capacidad, evidenciando un colapso operativo que amenaza con repetirse este lunes, un día antes del vencimiento de las habilitaciones.

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Usuarios reportan lentitud y desorganización en talleres habilitados

El escenario en el taller de Coarco S.A.C.I., ubicado sobre Teniente Rolón Viera en Vista Alegre, ofreció un panorama distinto pero igualmente problemático. Aunque la cantidad de vehículos en fila era notablemente menor a la registrada en Ivesur, los contribuyentes manifestaron una fuerte insatisfacción generalizada.

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El trámite completo, incluida la inspección, facturación, pago y expedición de los documentos, llegó a durar una hora, cuando no debería superar los 20 minutos.

La principal dificultad en este taller radicó en una absoluta desorganización y la ausencia de indicaciones claras sobre los pasos del circuito. Usuarios reportaron haber recibido su habilitación física impresa antes de pasar por la facturación y la caja, alterando el orden lógico. Esta falla en la secuencia administrativa provocó confusión en las ventanillas y demoras innecesarias.

Guía práctica para obtener la habilitación vehicular: puntos de expedición y costos

Para cumplir con la normativa antes del límite legal, la Municipalidad de Asunción recuerda que se encuentran habilitadas tres bocas principales de gestión. Tanto Ivesur como Coarco integran la ITV con el cobro de la patente municipal de rodados, descentralizando los servicios administrativos. El horario unificado de atención en estos centros privados rige de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 y los sábados de 07:30 a 12:00.

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Por su parte, la Dirección de Tránsito en el Palacete Municipal, ubicado sobre la avenida Mariscal López esquina Capitán Bueno (Bloque C), atiende de forma exclusiva a los exonerados de la ITV. Este punto es de carácter obligatorio para conductores de servicios públicos como taxis, transportes escolares y colectivos de líneas urbanas.

Para agilizar el proceso y evitar rechazos técnicos, el conductor debe presentarse con la cédula verde del vehículo y la habilitación anterior. Es indispensable llevar el rodado en óptimas condiciones mecánicas, prestando especial cuidado al sistema de frenos y la correcta alineación de luces. Asimismo, se controla de manera estricta que las ruedas o cubiertas cumplan con las condiciones de seguridad requeridas.

Los automóviles particulares con menos de tres años de fabricación están completamente exentos del examen físico en los talleres. Esto significa que los modelos correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026 solo abonarán el arancel impositivo directamente en la municipalidad.

¿Cuánto cuesta obtener la habilitación vehicular?

El costo de la patente se calcula en base al valor fiscal del rodado fijado por la Agencia Nacional de Tránsito. Cabe destacar que, mediante la Ley N° 7.459/2025, la tasa imponible sufrió una reducción, bajando del 0,5% al 0,3% anual. Debido a esto, los precios definitivos varían según la marca, el modelo específico y el año del automóvil en cuestión.

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Con respecto a las tarifas vigentes, el costo de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en la capital se encuentra fijado según el tipo de rodado. Los propietarios de automóviles particulares y camionetas de hasta 2.5 toneladas deben abonar un canon unificado de G. 367.400 con el impuesto al valor agregado incluido.

Por su parte, los conductores de motocicletas, taxis y transportes escolares pagan una tasa preferencial de G. 122.100, mientras que el arancel para colectivos urbanos y camiones pesados de más de cinco toneladas asciende a G. 735.900.

Evite sanciones y demoras en el tránsito: ¿cuál es la multa por circular con habilitación vencida?

No realizar la renovación a tiempo acarreará severas sanciones económicas aplicadas por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en las calles. La multa establecida asciende a cuatro jornales mínimos y sufrirá un incremento automático debido al reajuste del salario mínimo. El monto de la penalización asuncena trepará de los G. 446.008 actuales a un total de G. 468.308 desde julio.

El peligro para los infractores amenta al salir de los límites de la capital e ingresar a las rutas nacionales. La Patrulla Caminera aplica sanciones equivalentes a cinco jornales mínimos, lo que representará un desembolso que superal los G. 585.000 desde julio. Además de la multa, la ley faculta a los inspectores camineros a la demora inmediata del vehículo al corralón.