Eligen a nuevo intendente de Tavapy en incidentada sesión

La sesión de la Junta Municipal para la elección del intendente interino de Tavapy se realizó en medio de fuertes discusiones y escaramuzas entre los concejales que apoyaban a Figueredo y al edil Abraham Marecos (PLRA), quien también pretendía ocupar el interinato.
Ante el tenso ambiente, un contingente policial tuvo que reforzar la seguridad del recinto para que la sesión culminara. Finalmente, la mayoría de los ediles eligió a Figueredo como nuevo jefe comunal.
Elecciones Municipales: Asignan colores y números a candidaturas
Todos los intendentes que buscan el rekutu en las próximas elecciones municipales deben renunciar al cargo, a más tardar, el próximo 4 de julio.
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Varios están en busca del rekutu
En Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), adelantó su salida, pues había renunciado antes de las internas, y asumió como intendente interino Pedro Acuña, del mismo partido político.
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Los otros intendentes que van por el rekutu son: Edgar Torres (ANR-Honor Colorado), de Santa Rita; Fátima Doermer (ANR-Honor Colorado), de Santa Fe del Paraná; Valdecir Pelizza (ANR-Honor Colorado), de San Cristóbal; Miguel Soria (ANR-Honor Colorado), de Itakyry; Nanci Algarín (ANR-Honor Colorado), de Mbaracayú; Rafael Ramírez (ANR-Honor Colorado), de Ñacunday, y Everaldo Acosta (ANR-Honor Colorado), de Juan E. O’Leary.