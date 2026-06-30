ABC en el Este
30 de junio de 2026 a la - 11:42

Eligen a nuevo intendente de Tavapy en incidentada sesión

Iván Figueredo, intendente interno de Tavapy.
Iván Figueredo, intendente interno de Tavapy.

La Junta Municipal de Tavapy eligió a un nuevo intendente interino en una incidentada sesión. El jefe comunal interino es el concejal liberal Iván Figueredo, quien reemplazó a Teófilo Báez (ANR), que renunció al cargo para volver a postularse.

Por ABC Color

La sesión de la Junta Municipal para la elección del intendente interino de Tavapy se realizó en medio de fuertes discusiones y escaramuzas entre los concejales que apoyaban a Figueredo y al edil Abraham Marecos (PLRA), quien también pretendía ocupar el interinato.

Ante el tenso ambiente, un contingente policial tuvo que reforzar la seguridad del recinto para que la sesión culminara. Finalmente, la mayoría de los ediles eligió a Figueredo como nuevo jefe comunal.

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Todos los intendentes que buscan el rekutu en las próximas elecciones municipales deben renunciar al cargo, a más tardar, el próximo 4 de julio.

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Varios están en busca del rekutu

En Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), adelantó su salida, pues había renunciado antes de las internas, y asumió como intendente interino Pedro Acuña, del mismo partido político.

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Los otros intendentes que van por el rekutu son: Edgar Torres (ANR-Honor Colorado), de Santa Rita; Fátima Doermer (ANR-Honor Colorado), de Santa Fe del Paraná; Valdecir Pelizza (ANR-Honor Colorado), de San Cristóbal; Miguel Soria (ANR-Honor Colorado), de Itakyry; Nanci Algarín (ANR-Honor Colorado), de Mbaracayú; Rafael Ramírez (ANR-Honor Colorado), de Ñacunday, y Everaldo Acosta (ANR-Honor Colorado), de Juan E. O’Leary.