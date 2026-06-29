Elecciones Municipales: Asignan colores y números a candidaturas

El Tribunal Superior de Justicia Electoral designó los colores y los números a las organizaciones políticas conforme al artículo 172 de la Ley N° 834/96 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”, dando cumplimiento al Cronograma Electoral municipal.

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La Justicia Electoral convocó a todos los apoderados de los candidatos a una audiencia en la que se procedió a la elección de los colores y los números que serán utilizados para las elecciones municipales.

Siguiendo con el Cronograma Electoral, desde el lunes 5 al jueves 9 de julio, se realizará la puesta de manifiesto de las candidaturas a los efectos de tachas e impugnaciones, conforme al artículo 159 de la Ley N° 834/ 96. Por lo que los intendentes que buscarán su reelección tienen tiempo hasta el próximo 4 de julio para renunciar a su cargo actual.

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En tanto que el próximo 16 de julio hasta el 1 de octubre se programó el periodo para la realización de campañas proselitistas.

Las Elecciones Municipales serán el domingo 4 de octubre, en 263 distritos del país, los candidatos tienen tiempo además hasta el 20 de julio para presentar sus declaraciones juradas ante la Justicia Electoral.