ANR proclama a sus candidatos de la Lista 1 para las elecciones municipales 2026-2031

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) ha convocado formalmente a toda su estructura y a la ciudadanía para el próximo martes 30 de junio, fecha en la que se llevará a cabo el Acto de Proclamación de candidatos de la Lista 1.

La ceremonia, que representa un paso crucial en el cronograma electoral interno hacia las elecciones municipales, tendrá lugar a las 18:00 en el Patio de Honor de la Junta de Gobierno.

Este evento constituye el reconocimiento oficial de las autoridades partidarias hacia quienes resultaron electos en los recientes comicios internos, consolidando la oferta electoral que el Partido Colorado presentará para el periodo 2026-2031.

Tras el cierre de las elecciones primarias, la ANR ha definido a sus representantes para la intendencia y las juntas municipales en los distintos distritos del país. Este proceso ha sido calificado por las autoridades partidarias como una etapa de unidad fundamental para enfrentar el desafío de las próximas elecciones generales.

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Los postulantes a intendentes y concejales colorados de los 263 distritos del país competirán en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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La atención política está centrada en la capital, donde Camilo Pérez ha sido confirmado como el candidato a intendente por la Lista 1. Pérez, quien se impuso en las primarias frente a otros referentes partidarios, asume el desafío de recuperar la administración municipal de Asunción, bajo la premisa

Con esta proclamación, el Partido Colorado da inicio oficialmente a su fase de organización de cara a la contienda nacional, buscando asegurar la mayor cantidad de municipios posibles para el próximo quinquenio de gestión local.