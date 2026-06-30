No alcanzaron el hospital: bebé nació en plena aduana del Puente de la Amistad

Según informó la Receita Federal de Brasil, la mujer comenzó a sentirse mal al llegar al área de control fronterizo. Según datos, la pareja tenía previsto permanecer en territorio paraguayo hasta el nacimiento del bebé.

Al iniciarse el trabajo de parto, el conductor realizó un retorno y solicitó asistencia a agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), quienes interrumpieron el tránsito para facilitar el operativo de emergencia. Sin embargo, durante el desplazamiento dentro del puente, el bebé nació en plena zona aduanera, antes de que la madre pudiera llegar a un hospital.

Según datos, funcionarios de la Receita Federal, de la PRF y de la Fuerza Nacional brindaron los primeros auxilios, guiados en todo momento por médicos que proporcionaron asistencia remota e indicaron los procedimientos para atender tanto a la madre como al recién nacido.

Posteriormente, ambos fueron estabilizados y trasladados al Hospital Costa Cavalcanti, donde permanecen internados en buen estado de salud.

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