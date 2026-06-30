ABC en el Este
30 de junio de 2026 a la - 23:05

No alcanzaron el hospital: bebé nació en plena aduana del Puente de la Amistad

Hombre en uniforme coordina el traslado de un paciente en camilla hacia un furgón blanco en la noche.
La puérpera alzada a una camilla para ser trasladada al hospital.Gentileza

Una argentina dio a luz este martes en la zona aduanera brasileña del Puente Internacional de la Amistad, en Foz de Yguazú, cuando se dirigía con su pareja hacia Paraguay. El nacimiento se produjo antes de que pudiera ser trasladada a un centro asistencial.

Por ABC Color

Según informó la Receita Federal de Brasil, la mujer comenzó a sentirse mal al llegar al área de control fronterizo. Según datos, la pareja tenía previsto permanecer en territorio paraguayo hasta el nacimiento del bebé.

Al iniciarse el trabajo de parto, el conductor realizó un retorno y solicitó asistencia a agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), quienes interrumpieron el tránsito para facilitar el operativo de emergencia. Sin embargo, durante el desplazamiento dentro del puente, el bebé nació en plena zona aduanera, antes de que la madre pudiera llegar a un hospital.

Según datos, funcionarios de la Receita Federal, de la PRF y de la Fuerza Nacional brindaron los primeros auxilios, guiados en todo momento por médicos que proporcionaron asistencia remota e indicaron los procedimientos para atender tanto a la madre como al recién nacido.

Posteriormente, ambos fueron estabilizados y trasladados al Hospital Costa Cavalcanti, donde permanecen internados en buen estado de salud.

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