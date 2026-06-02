Concepción: mujer da a luz en la carrocería de una patrullera policial

En la oficina de guardia de la subcomisaría 32 ubicada en el Asentamiento Aquino Cue, sector San Luís, se recepcionó en la tarde ayer un pedido para trasladar a una embarazada hasta el Hospital Regional de Concepción.

Personal de turno acudieron al llamado de emergencia que indicaba como destino la comunidad rural de Santa Rosa, distrito de Concepción. Los uniformados se dirigían al lugar cuando en un camino terraplenado encontraron a María Gricelda Báez, de 38 años; estaba siendo llevada en un motocarro.

“Ella estaba acostada sobre un colchón y acompañada por su vecina Josefa Díaz”, explicó el jefe de la subcomisaría 32, suboficial mayor Robert Acosta.

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Con la intención de llegar más rápido al nosocomio, los policías la alzaron en la carrocería de la patrullera. Al llegar a la ruta, pavimentada, PY22, la mujer entró en trabajo de parto.

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“El conductor de la patrullera detuvo la marcha del vehículo y a las 17:50 en la carrocería nació una beba”, dijo el suboficial mayor Acosta.

Agregó que luego del parto retomaron el viaje hasta el Hospital Regional de Concepción donde ambas quedaron internadas y en buen estado de salud.