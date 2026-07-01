Abandonan vehículo con más de 100 kilos de marihuana en microcentro de Ciudad del Este

El procedimiento fue ejecutado por agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico sobre la avenida Monseñor Rodríguez y Luis María Argaña, plena zona céntrica de esta ciudad.

La intervención fue comunicada previamente al fiscal de turno de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná, Manuel Rojas Rodríguez.

Al llegar al lugar, los intervinientes localizaron en la fila un automóvil Toyota Corolla, año 2002, con matrícula OBC 758. Sin embargo, el conductor, al percatarse de la presencia policial, descendió del vehículo y huyó del sitio.

Posteriormente, el vehículo fue trasladado hasta la base de la División Regional para una inspección más detallada. En su valijera hallaron cinco paquetes grandes que contenían un total de 109,4 kilogramos de supuesta marihuana prensada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El subcomisario Manuel Ayala explicó que el operativo fue montado luego de recibir información de inteligencia sobre el traslado de drogas hacia Brasil, aunque no sabían la marca del vehículo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tuvimos la información de que una persona estaría cruzando el Puente de la Amistad en un vehículo cargado con drogas, por eso montamos una vigilancia con varios agentes. En ese momento, el conductor abandonó el automóvil y huyó del lugar”, señaló.

El jefe policial dijo que están trabajando con agentes del Departamento de Investigaciones en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar al responsable.

Buscan dar con los responsables

Ayala también explicó que, en este tipo de casos, los titulares de los vehículos utilizados para el transporte de drogas generalmente no son los propietarios de la carga ilícita. “Normalmente reciben entre 3 a 4 millones de guaraníes por trasladar la droga hasta Brasil. Estamos tratando de identificar al dueño del rodado y también de la droga”, afirmó.