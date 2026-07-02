Condenan a 20 años de prisión a un hombre por abuso sexual durante un asalto domiciliario

El sentenciado, identificado como Odilón Miguel Amarilla Gómez (31), alias “Macaco”, registra una condena anterior por robo agravado y cuenta con otras causas penales por robo, hurto agravado y desacato.

Durante el juicio que concluyó este jueves en el Poder Judicial de Ciudad del Este, el fiscal Osvaldo Zaracho acreditó la existencia de los hechos punibles de coacción sexual y robo agravado, además de la responsabilidad penal del acusado. Tras valorar los elementos probatorios, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano, resolvió condenarlo.

Según los datos, el ataque ocurrió en la madrugada del 3 de abril de 2025, aproximadamente a las 02:40, en una vivienda en Ciudad del Este. De acuerdo con la investigación, el ahora condenado ingresó a la casa tras violentar una puerta y sorprendió a una joven de 20 años que se encontraba descansando en su habitación.

Acto seguido, a punta de arma de fuego, el hombre se apoderó de joyas, prendas de vestir, calzados, perfumes, tarjetas bancarias y un celular, que fue guardando en una maleta y mochilas.

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Fue reconocido por su víctima

Durante el atraco, además, sometió sexualmente a su víctima. Tras consumar el hecho, escapó con las pertenencias sustraídas. La joven logró salir de la vivienda para pedir ayuda y posteriormente denunció lo ocurrido ante la Policía.

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Como parte de la investigación, un forense del Ministerio Público confirmó lesiones compatibles con una agresión sexual reciente. Asimismo, la víctima recibió asistencia psicológica especializada, donde se constató un importante daño emocional como consecuencia del ataque.

Al día siguiente del asalto, el 4 de abril de 2025, agentes policiales localizaron y detuvieron a Amarilla Gómez en la zona del kilómetro 4,5 de Ciudad del Este. Según el informe, el sospechoso intentó escapar, pero fue reducido por los intervinientes, quienes recuperaron una maleta con parte de los objetos denunciados como robados.

Durante el proceso, la víctima identificó tanto las pertenencias recuperadas como al autor del ataque mediante un anticipo jurisdiccional de prueba.