Piden juicio oral para presunto criminal que habría abusado de la víctima durante violento atraco

El encausado, Odilón Miguel Amarilla Gómez (31), se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este y enfrenta una alta expectativa de pena, considerando que está acusado por varios hechos como coacción sexual, violación y robo agravado.

Según la acusación presentada por el fiscal Osvaldo Zaracho, el hecho ocurrió el 3 de abril de 2025, aproximadamente a las 02:40, en una vivienda de Ciudad del Este. El acusado habría ingresado tras violentar la puerta principal y, con un arma de fuego tipo revólver, amenazó a la ocupante mientras cargaba en una maleta y dos mochilas diversos objetos de valor, como joyas, prendas de vestir, calzados, perfumes, tarjetas bancarias y un teléfono celular.

Lea más:

Posteriormente, bajo amenaza de dispararle si se resistía, la obligó a desvestirse y la sometió sexualmente, siempre apuntándole con el arma. Tras concretar el hecho, huyó del lugar con los objetos sustraídos. La víctima logró salir a la calle y pidió auxilio, formulando luego la denuncia en la Comisaría 4ª jurisdiccional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El fiscal Zaracho dispuso la intervención del médico forense, quien confirmó lesiones compatibles con abuso reciente. Además, una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público brindó asistencia psicológica a la afectada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el marco de la investigación, agentes de la Policía Nacional detuvieron al sospechoso el 4 de abril. Durante el procedimiento, los intervinientes recuperaron una maleta roja con parte de los objetos robados.

Fiscalía reunió varias pruebas

La carpeta fiscal incluye informes periciales, actas de procedimiento, reconocimiento de evidencias y dictámenes forenses que refuerzan la hipótesis acusatoria. Entre las pruebas ofrecidas figuran declaraciones de efectivos policiales, médicos forenses, peritos del Ministerio Público y personal del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.

Choferes de plataforma se movilizarán contra la inseguridad

Con base en los elementos reunidos, el fiscal Zaracho consideró agotada la etapa investigativa y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público, a fin de que el acusado responda ante la Justicia por los hechos atribuidos.

El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 8, a cargo de la magistrada Paola Nagele.