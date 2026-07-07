¿Qué dispuso la Fiscalía sobre los guardias detenidos por el asalto a casas de cambios en Ciudad del Este?

Entre la tarde y la noche del domingo último, un grupo tipo comando tomó por asalto la galería Lai Lai Center e irrumpió en cuatro casas de cambio y una oficina administrativa para alzarse con un botín de 52.000 dólares y G. 25 millones.

Tras las primeras averiguaciones, la Policía Nacional detuvo a cuatro guardias de seguridad de la galería, a quienes sindicó de haber colaborado con los asaltantes.

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Los uniformados se basaron en presuntas contradicciones en sus declaraciones, además de la falta de aplicación del protocolo, que establece verificar las cámaras de circuito cerrado antes de abrir el portón para el cambio de turno.

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Los guardias detenidos fueron Asalio Aguayo Núñez (51), Antoliano Saucedo Aquino (61), Daniel Ernesto Franco Franco (33) y Enrique Paredes (26). Los tres primeros eran guardias entrantes y el último era el guardia saliente, quien fue sorprendido cuando intentaba abandonar la galería.

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Los malvivientes eran siete personas o más, quienes, con el rostro cubierto y armas de grueso calibre, redujeron a los guardias. Permanecieron durante casi tres horas dentro de la galería.

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Para la Fiscalía, hasta el momento la Policía no presentó ningún elemento que vincule a los guardias con los asaltantes. Ante esta situación, el fiscal Alcides Giménez dispuso la libertad de los cuatro trabajadores.

“A última hora de ayer se determinó la libertad de los guardias, sin perjuicio de que la investigación siga su curso. Si surgen nuevos elementos que puedan vincularlos con el hecho y se tomen las medidas correspondientes”, explicó.

El robo en pleno centro de Ciudad del Este

Los golpes

El robo en el interior de la galería Lai Lai Center ocurrió en plena zona céntrica de Ciudad del Este el pasado domingo por la noche. De la oficina administrativa de la galería sustrajeron unos G. 25.000.000 y 32.000 dólares. También ingresaron a la casa de cambios denominada Más Cambios y manipularon la caja de seguridad, de donde sustrajeron otros 20.000 dólares aproximadamente.

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Igualmente irrumpieron en el local de Fortuna Cambios, de donde no sustrajeron nada porque el establecimiento está en proceso de cierre y ya no cuenta con valores. Finalmente, fueron hasta la planta baja e ingresaron a otras dos casas de cambio, Tres Círculos y Alberdi, de donde tampoco sustrajeron dinero, según los datos.

Cuando ingresaron a la casa de cambios Alberdi, sonó la alarma, por lo que los asaltantes salieron raudamente del lugar, dejando en la escalera las bolsas con los equipos del circuito cerrado que habían sustraído de los locales.