Roban G. 50 millones y dejan maniatada a la víctima en Minga Guazú

En la madrugada de este martes, un hombre fue víctima de un violento asalto domiciliario en el Km 30 de Minga Guazú, donde delincuentes se alzaron con G. 50 millones y lo dejaron maniatado dentro de su vivienda.

Luis Fernando Aranda, víctima del asalto, manifestó a los intervinientes que al menos cuatro hombres armados irrumpieron en su casa. Tras reducirlo en su cama, los asaltantes revisaron los compartimientos de la casa hasta que encontraron G. 50 millones que el propietario tenía guardados para la compra de fertilizantes.

Antes de abandonar el lugar, los delincuentes procedieron a maniatar a la víctima para impedir que pidiera ayuda de inmediato.

De acuerdo con el relato de Aranda, los autores escaparon a bordo de un automóvil de color rojo con chapa Mercosur. Posteriormente, personal de la Subcomisaría 52ª localizó abandonado un automóvil Chevrolet que presumiblemente habría sido utilizado en el atraco.

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Agentes del Departamento de Investigaciones y de Criminalística acudieron al sitio para realizar el trabajo de campo y recabar evidencias que permitan identificar y capturar a los responsables.

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Operativo quedó solo en el papel

Pese a la implementación del operativo Responsum, lanzado oficialmente el pasado 25 de junio en Ciudad del Este, la ola de inseguridad no muestra señales de retroceso en Alto Paraná. Por el contrario, los asaltos continúan registrándose con la misma o mayor frecuencia que antes de la puesta en marcha del plan de seguridad.

El operativo fue presentado como una estrategia de presencia “activa y permanente” mediante el despliegue conjunto de efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de prevenir y disuadir hechos delictivos, especialmente los asaltos.

En esa ocasión, el comandante de la Policía Nacional, comisario general César Silvero, sostuvo que el incremento de ataques registrados en Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú obligó a replantear las estrategias de seguridad.

Sin embargo, los hechos delictivos continúan registrándose con frecuencia.

De hecho, el domingo, delincuentes perpetraron un asalto en una galería ubicada en pleno microcentro de Ciudad del Este, una de las zonas donde precisamente debía concentrarse el despliegue del operativo de seguridad.