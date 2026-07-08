No habrá festejo: cae el día de su cumpleaños con 500 kilos de marihuana

La intervención se llevó a cabo alrededor de las 6:45 de este miércoles, en el marco de un control de rutina encabezado por funcionarios de la Receita Federal en la Aduana brasileña, con apoyo de agentes de la Policía Federal y la Fuerza Nacional. También participó el can antidrogas Urla, cuya intervención fue clave para localizar el estupefaciente.

El camión de mediano de la marca Nissan, porte circulaba sin carga cuando fue retenido para una inspección. Durante la verificación, los agentes detectaron un doble fondo en el piso del vehículo, por lo que convocaron a bomberos voluntarios para abrir la estructura metálica. En total, extrajeron 500 kilos de marihuana prensada.

Tanto el conductor como su acompañante, ambos de nacionalidad paraguaya, fueron detenidos en flagrancia y trasladados a la sede de la Policía Federal en Foz de Yguazú (Brasil), donde quedaron a disposición de la Justicia.

Como dato llamativo, los intervinientes informaron que uno de los detenidos, identificado como Ricardo David Martínez Chávez, cumplía 33 años este miércoles.

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Narcotraficantes “se hacen de astutos”

El presidente de la Asociación de Transportistas Internacionales de Carga de Ciudad del Este, Ever Rodríguez, aclaró que los vehículos incautados en los últimos tiempos generalmente no pertenecen a la flota de los asociados del gremio.

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Sin embargo, reconoció que los narcotraficantes comenzaron a adquirir camiones similares a los vehículos utilizados con la modalidad de despacho menor para mimetizarse entre los trabajadores del sector y evitar levantar sospechas en los controles fronterizos.

En ese sentido, señaló que había entregado a la Receita Federal la nómina completa de los vehículos habilitados para operar bajo la modalidad de despacho menor y aseguró que ninguno de los camiones incautados hasta la fecha forma parte del gremio.