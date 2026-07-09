Adolescente fallece en colegio de CDE: esto dijo el fiscal sobre la versión del uso de tirzepatida

La víctima es alumna del segundo año del Bachillerato Técnico en Salud de la institución educativa, a quien el equipo médico le practicó la reanimación por unos 45 minutos, sin respuesta favorable.

Según informaron desde la institución, la estudiante no se encontraba realizando actividad física en ese momento, sino caminando con una compañera.

La adolescente habría dicho a su compañera que se sentía mal y poco después se desvaneció.

El director del colegio, Matías Andrés González, explicó que la institución contaba con una ficha médica de la estudiante, en la que figuraba que podía realizar actividades físicas moderadas.

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“Ella estaba caminando cuando dijo a su compañera que se sentía mal y luego se desvaneció”, contó el director, quien aseguró que la alumna había presentado controles médicos y que, según las fichas, no contaba con enfermedades de base diagnosticadas.

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Debido a la demora de la ambulancia por el embotellamiento vehicular, la estudiante fue trasladada en un vehículo particular hasta la Fundación Tesãi, donde le practicaron la reanimación durante 45 minutos, hasta que se confirmó su fallecimiento.

El fiscal Osvaldo Zaracho Romero tomó intervención en el caso y manifestó que, durante las primeras diligencias, no se encontraron signos de violencia ni lesiones externas.

El médico forense informó como probable causa de muerte una miocardiopatía hipertrófica.

“En una inspección física no todo puede salir a la luz, por eso se deben analizar otros elementos para determinar qué patología pudo haber ocasionado la situación”, manifestó Zaracho.

El fiscal también confirmó que surgió información relacionada con el posible uso de tirzepatida. Según explicó, el padre de la adolescente habría señalado que tuvo conocimiento de que su hija utilizaba dicho fármaco para adelgazar, pero que había dejado de aplicárselo hacía un buen tiempo.

Sin embargo, Zaracho reiteró que por el momento no existe una confirmación de que el medicamento tenga relación con el fallecimiento y que esa situación será analizada.

Revisarán cámaras del colegio

El fiscal anunció que verificará las imágenes de las cámaras de seguridad de la institución educativa, con el objetivo de reconstruir los momentos previos a la descompensación.