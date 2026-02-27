Ordenan suspensión urgente de fármaco para bajar de peso tras grave cuadro de salud en Alto Paraná

El Juzgado de Paz de Santa Rosa del Monday decretó la suspensión provisional de la venta y distribución del medicamento “T.G - Tirzepatida”, producido por Laboratorios Indufar, tras la denuncia de un hombre que terminó en urgencias con diagnóstico de pancreatitis aguda e hipoglucemia severa.

Lea más: Tirzepatide: Brasil prohíbe venta e importación de adelgazante paraguayo

En una resolución sin precedentes por la urgencia del caso, la justicia paraguaya ha ordenado el cese inmediato de la comercialización del fármaco “T.G - Tirzepatida” en todas sus presentaciones. La medida cautelar responde a una demanda presentada por Cleverson Da Silva Nascimento y Aline Mara Ramos Da Silva, luego de que el primero sufriera un colapso de salud que puso en riesgo su vida tras la aplicación del medicamento.

Según el relato judicial, el pasado 26 de febrero, Nascimento se dirigía hacia Encarnación cuando comenzó a manifestar síntomas graves: visión nublada, sudoración fría, confusión mental y pérdida paulatina de la conciencia. Fue auxiliado en la Unidad de Salud de la Familia (USF) de Raúl Peña, donde ingresó en estado crítico.

Lea más: Inyecciones adelgazantes: esta es la gran diferencia de precio entre Paraguay y Brasil

El diagnóstico médico fue contundente: reacción hipoglucémica severa (con niveles de azúcar en sangre de apenas 35 mg/dl) y pancreatitis aguda, además de una reacción séptica en la zona de aplicación del fármaco. El afectado había utilizado la dosis de 15 mg del producto “T.G” apenas 48 horas antes del incidente.

Dudas sobre la autorización de Dinavisa

El juzgado ha librado un oficio a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para que exhiba la resolución que autoriza a Laboratorios Indufar CISA a producir y comercializar este principio activo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La sola producción de un evento adverso grave bajo condiciones normales de administración constituye un indicio técnico contundente de defecto”, reza parte del argumento legal, subrayando que la industria farmacéutica debe regirse por los más altos estándares de seguridad.

La magistratura de Santa Rosa del Monday, a cargo de la jueza Sandra Frantz Rosin, resolvió la suspensión provisional urgente, es decir que prohibió la distribución y venta de “T.G - Tirzepatida” de Indufar en todo el país.

En el derecho procesal paraguayo, nadie puede solicitar una medida tan fuerte —como suspender la venta de un medicamento de alcance nacional— sin ofrecer algo a cambio que garantice que se hará responsable si el juicio resulta ser infundado. En la resolución, se indica que como “embargo preventivo” se admitió una garantía por valor de US$ 200.000 sobre un inmueble para respaldar la medida.

Lea más: Dinavisa alerta sobre “riesgo grave” del uso de adelgazante sin receta ni control

El documento dice que se remitieron todos los antecedentes a Dinavisa para que instruya un sumario administrativo inmediato y ratifique o levante la medida según los hallazgos técnicos.

ABC buscó conversar con las autoridades de Dinavisa, pero desde la institución respondieron que pese a que tienen conocimiento de la resolución de medida cautelar, aún no corrió traslado, es decir, que Dinavisa todavía no fue notificado oficialmente.

Riesgo para la salud pública

La demanda enfatiza que este fármaco se promociona masivamente como una “solución milagrosa” para la obesidad y la diabetes. Sin embargo, existe una “alarma encendida a nivel nacional” por el uso indiscriminado de tirzepatida sin los controles adecuados, lo que representa un peligro inminente para otros consumidores.

La suspensión se mantendrá vigente hasta que Dinavisa culmine las investigaciones y garantice que el producto es seguro para el consumo humano o, en su defecto, ordene su retiro definitivo del mercado.