La tirzepatida no funciona exactamente igual que otros medicamentos GLP-1: esta es la diferencia

¿Qué receptor explica la diferencia clínica?

Más allá de la comparación de marcas, la pregunta de fondo es biológica: si dos medicamentos comparten el “efecto GLP‑1”, ¿por qué uno puede lograr más pérdida de peso o mejor control glucémico? La respuesta apunta a qué circuitos hormonales se estimulan y en qué proporción, y ahí aparece la diferencia clave de la tirzepatida.

¿Qué es la tirzepatida y cómo funciona?

La tirzepatida es un fármaco inyectable de uso semanal diseñado para aprovechar el sistema de incretinas, hormonas intestinales que coordinan la respuesta del organismo a la comida.

Lea más: Mantenimiento del peso: tips prácticos para pacientes que dejan la tirzepatida

Su mecanismo principal es actuar como agonista de receptores: se une y activa señales celulares que modulan el metabolismo.

¿La tirzepatida es un agonista del GLP‑1?

Sí, activa el receptor de GLP‑1 (como la semaglutida y otros GLP‑1). Esa vía suele asociarse con:

más secreción de insulina dependiente de glucosa (cuando la glucosa está alta),

menor glucagón en contextos posprandiales,

más saciedad y menor ingesta,

y, en muchos pacientes, ralentización del vaciamiento gástrico (que influye en el apetito y las curvas de glucosa).

Qué significa que sea un agonista dual de GLP‑1 y GIP

La diferencia clave es que la tirzepatida también activa el receptor de GIP (polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa). El GIP es otra incretina que participa en:

la señal de insulina tras las comidas,

el diálogo entre tejido adiposo, páncreas y cerebro en la regulación energética.

La hipótesis central es que la coactivación GLP‑1 + GIP reordena la “prioridad” de señales: no solo reduce la ingesta por saciedad (vía GLP‑1), sino que puede potenciar la respuesta metabólica a los nutrientes y mejorar el control de glucosa con un perfil diferente de tolerancia en algunos pacientes.

Lea más: La ciencia advierte: sin apoyo psicológico, el efecto de la tirzepatida puede no sostenerse

En términos simples: no es sumar dos efectos, sino cambiar el circuito que el cuerpo usa para decidir cuánto comer y cómo manejar esa energía.

En qué se diferencia la tirzepatida de la semaglutida

La semaglutida es un agonista del receptor GLP‑1 (sin activación de GIP). Por eso, aunque comparten efectos (saciedad, mejora glucémica), la tirzepatida introduce una segunda palanca fisiológica.

En ensayos clínicos, la comparación directa depende de dosis, poblaciones y diseños, pero la tendencia general observada es que tirzepatida logra reducciones mayores de HbA1c y peso frente a estrategias basadas solo en GLP‑1 en grupos comparables.

¿La tirzerpatida produce mayor pérdida de peso?

En SURMOUNT‑1 (personas con obesidad o sobrepeso sin diabetes), tirzepatida se asoció con pérdidas promedio cercanas al 15–21% del peso corporal según dosis y a lo largo de ~72 semanas.

En el ensayo STEP 1 (semaglutida 2,4 mg), la pérdida promedio rondó ~15% a ~68 semanas.

Lea más: Tirzepatida y disfunción eréctil: ¿puede este medicamento devolverte la confianza?

Son cifras de referencia poblacional: no predicen el resultado individual y no deben leerse como “equivalencias” perfectas.

Efectos secundarios: lo esperable cuando se modula el eje intestino‑cerebro

Los efectos adversos más frecuentes se concentran en el aparato digestivo: náuseas, diarrea, vómitos, estreñimiento y disminución del apetito, a menudo durante la titulación de dosis.

Como con otros fármacos incretínicos, se vigilan eventos menos comunes pero relevantes: problemas de vesícula, pancreatitis (rara), y riesgo de hipoglucemia si se combina con insulina o sulfonilureas.

También se mantiene la advertencia regulatoria relacionada con tumores de células C tiroideas observados en roedores, por lo que se contraindica en antecedentes personales o familiares de ciertos cánceres tiroideos (según ficha técnica local).

Lea más: ¿Se recupera el peso al dejar la tirzepatida? La verdad que debés conocer antes de empezar

¿Quiénes pueden recibir este tratamiento?

Depende de la aprobación de cada país, pero en general se utiliza en:

diabetes tipo 2 (cuando está indicada como antidiabético),

obesidad o sobrepeso con comorbilidades (por ejemplo, hipertensión, dislipidemia o y, donde está autorizada para ese fin,(por ejemplo, hipertensión, dislipidemia o apnea del sueño ). No se recomienda sin supervisión médica: requiere evaluación de riesgos, comorbilidades, interacciones y objetivos realistas.

Qué muestran los ensayos clínicos más importantes

En la serie SURPASS (diabetes tipo 2), tirzepatida mostró reducciones robustas de HbA1c y pérdida de peso frente a comparadores frecuentes (incluidos esquemas con insulina y, en algunos estudios, agonistas GLP‑1).

En SURMOUNT (obesidad), los resultados destacaron por el tamaño del efecto en peso y por confirmar que el beneficio no es solo “comer menos”, sino una reprogramación farmacológica de señales metabólicas asociadas a la ingesta.

La discusión científica abierta ya no es si “funciona”, sino qué parte del beneficio proviene de activar GIP, cómo se traduce en distintos perfiles de pacientes y qué implica para diseñar la próxima generación de terapias incretínicas.