Juicio por acoso sexual en la Gobernación: ¿qué dicen los informes psicológicos?

El contradictorio se desarrolla en el Poder Judicial de Ciudad del Este. El juicio se inició el 25 de junio pasado, con audiencias semanales, y actualmente se encuentra en la etapa de producción de pruebas.

El procesado es Gaspar Reinaldo Sánchez Canale, exsecretario de Planificación de la Gobernación del Alto Paraná, durante la administración del entonces gobernador Roberto González Vaesken (ANR).

Luego de cinco años de proceso, llega a juicio caso de presunto acoso sexual en la Gobernación

Durante la audiencia de este martes, varios profesionales de la psicología prestaron declaración como testigos. Todos ellos brindaron atención y contención a la víctima en distintas etapas del proceso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de la evaluación realizada por la psicóloga forense del Ministerio Público, la denunciante también fue asistida en una clínica privada, cuyo informe fue posteriormente analizado por una junta de psicólogos e incorporado como prueba en el proceso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe de la junta de psicólogos concluye que existen indicios de que la víctima sufrió acoso sexual y que el hecho le ocasionó daños psicológicos.

“Conforme al relato sostenido, estuvo presente la dinámica del acoso laboral-sexual. Se evidencia en el análisis de las documentales que la misma presentó indicadores de daños psicológicos”, señala el informe.

El informe de la psicóloga forense del Ministerio Público, Norma Bass, indica que la evaluada presentó indicadores de perturbaciones psicológicas relacionadas con el hecho denunciado.

“Había una relación asimétrica de jerarquía que influyó en la ocurrencia de los hechos. También se debe mencionar que el impacto psicológico puede ir disipándose hasta que recupere su equilibrio interior, razón por la cual se sugiere acompañamiento psicoterapéutico”, detalla la conclusión del informe, que fue expuesta durante el juicio oral y público.

El Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Flavia Recalde, Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo, escuchó las declaraciones de los testigos. La audiencia quedó en cuarto intermedio y proseguirá el próximo jueves.

El Ministerio Público está representado por la fiscala Julia González, mientras que la querella adhesiva está a cargo del abogado Mauro Barreto.

Antecedentes del caso

El presunto hecho de acoso sexual habría ocurrido el 22 de noviembre de 2021 en el edificio de la Gobernación del Alto Paraná. El proceso penal lleva casi cinco años y recién el pasado 25 de junio se inició el juicio oral y público.

La denunciante era una joven funcionaria de una repartición del Poder Ejecutivo que se encontraba comisionada en la Gobernación para la habilitación de una oficina regional. Según la acusación, el día del hecho Sánchez Canale habría sujetado a la víctima del brazo y de la cintura, apretándola contra su cuerpo. La afectada logró zafarse tras empujarlo..

Acoso en la Gobernación del Alto Paraná: lamentan excesiva demora del proceso y revictimización de la afectada

Posteriormente, cuando la víctima ingresó a una oficina en busca de documentos, Sánchez Canale supuestamente cerró la puerta y se lanzó sobre la joven, abrazándola a la fuerza e intentando manosearla en sus partes íntimas. La víctima nuevamente consiguió liberarse mediante un empujón.

La víctima denunció el hecho de forma inmediata, pero el Ministerio Público tardó tres años en presentar la imputación y casi dos años más en formular la acusación. Durante el largo proceso, la denunciante tuvo que declarar en reiteradas ocasiones, reviviendo el episodio denunciado.