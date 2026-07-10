Video: así transportan tirzepatida en neumáticos de vehículos para cruzar la frontera

La incautación estuvo a cargo de agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) sobre la carretera BR-277, en Guaraniaçu, estado de Paraná, Brasil. Los medicamentos estaban escondidos en el interior de los neumáticos de un automóvil que era transportado por una grúa.

Los productos para adelgazar, a base de tirzepatida, correspondían a marcas comercializadas en Paraguay. Eran almacenados en condiciones inadecuadas para el transporte de productos farmacéuticos.

Durante la inspección, los agentes encontraron un compartimento oculto vacío en el tablero del automóvil. Posteriormente, observaron indicios de manipulación en una de las ruedas; al desmontarla, descubrieron varias cajas de medicamentos ocultas dentro del neumático.

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También fueron inspeccionados los demás conjuntos de ruedas, incluido el neumático de auxilio, donde hallaron más medicamentos ocultos, elevando el total a unas 3.200 ampollas. El automóvil y la carga fueron puestos a disposición de la Receita Federal.

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El conductor de la grúa, un hombre de 43 años, declaró que fue contratado para transportar el automóvil desde Foz de Iguazú hasta Curitiba. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría de la Policía Federal en calidad de testigo para prestar declaración.