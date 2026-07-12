Itaipú reabre el vertedero para regular el nivel del agua

La apertura de las compuertas se concretó a las 05:56 y responde al aumento del caudal del agua generado por las precipitaciones registradas en la cuenca de aporte de la binacional. A esto se sumaron las condiciones de operación de los sistemas eléctricos interconectados, que en este periodo impidieron regular el embalse únicamente mediante una mayor producción de energía.

En esta oportunidad fueron habilitadas las compuertas de la canaleta izquierda del vertedero, lo que permite un vertido de un caudal instantáneo de 1.443 metros cúbicos por segundo. De acuerdo con las previsiones, la maniobra de descarga se extenderá hasta aproximadamente las 15:30, con un vertido promedio cercano a 510 metros cúbicos por segundo. Posteriormente, la regulación del nivel del embalse volverá a realizarse mediante la generación de energía de la usina.

Desde la entidad recordaron que la Hidroeléctrica es una central de pasada, diseñada con un embalse de baja capacidad de almacenamiento, por lo que este tipo de maniobras forma parte de su operación habitual cuando aumenta el caudal del agua.

La Binacional indicó además que el comportamiento del río Paraná aguas abajo de la represa puede seguirse a través del Boletín Hidrológico, que se actualiza diariamente.

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¿Cuándo fue la última vez?

La reapertura ocurre apenas siete días después de que Itaipú cerrara las compuertas de la canaleta izquierda, el pasado 5 de julio, tras completar una semana de vertido continuo.

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En aquella oportunidad, la decisión fue adoptada antes de lo previsto debido a una mejora en las condiciones hidrológicas y al incremento de la demanda de energía en los sistemas eléctricos, factores que permitieron controlar nuevamente el nivel del embalse mediante la generación de electricidad.

El operativo de vertido anterior había comenzado el 28 de junio, luego de que el embalse alcanzara una cota de 220,30 metros sobre el nivel del mar, muy próxima al límite operativo de 220,40 metros.