Itaipú admite que el sistema de transmisión a Brasil opera con “valores nulos” por obras

Desde la Dirección Técnica de la Margen Derecha de Itaipú confirmaron que el sistema de transmisión en corriente continua se encuentra en un proceso de modernización que mantiene a la mitad de los equipos fuera de servicio, una situación que, según técnicos locales, desnuda la total falta de estrategia soberana de Paraguay frente a los adelantos del vecino país.

Ante la consulta remitida a Itaipú acerca de que la conversora no estaría funcionando, desde la binacional admitieron que el flujo energético está prácticamente congelado en ciertos periodos debido a los trabajos que se ejecutan en las denominadas estaciones conversoras.

“El sistema de transmisión en Corriente Continua de Itaipú se encuentra en modernización y se encuentra operando con capacidad reducida ya que la mitad de los equipos están siendo sustituidos”, señalaron textualmente desde la binacional, confirmando que las tareas iniciaron hace varios meses.

Lea más: Itaipú, en Brasil, apaga sus canales digitales y restringe información por veda electoral

A esta sustitución de componentes se acoplaron paros programados por mantenimiento en los equipos antiguos. “Eso ocasiona restricciones más elevadas en la transmisión, llevando a operar a este sistema con valores bajos o incluso con valores nulos dependiendo de las condiciones del sistema eléctrico”, argumentó la entidad, asegurando que el apagón técnico total o parcial se extenderá “hasta fin de mes inicialmente”.

A la consulta de qué implicaría esta situación al hablar de “restricciones más elevadas en la transmisión”, para ahondar en la respuesta que habían dado a la pregunta inicial, la entidad ya no contestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una estrategia que nos posterga

Para el ingeniero Axel Benítez, analista del sector eléctrico y quien encendió las alarmas sobre el nulo funcionamiento de la conversora, la explicación técnica esconde una jugada geopolítica en la que Paraguay vuelve a quedar rezagado. El especialista advierte que estas obras apuntan directamente al escenario de las próximas décadas.

Lea más: Itaipú: vertedero cerró sus compuertas luego de permanecer abierto una semana

“¿Qué implica esto? Implica que el Brasil va a estar listo para exportar o importar energía del Paraguay para el 2030. Y nosotros, una vez más, vamos a depender de la estrategia que ya hicieron los brasileños. Esto habla más de estrategia que de lo técnico”, sentenció el Ing. Benítez.

A criterio del experto, la coyuntura actual “solo desnuda la falta” de una política energética seria por parte del Gobierno paraguayo. Criticó que desde las esferas oficiales “se prioriza lo mediático sobre lo estratégico y lo claramente establecido por el propio tratado para post 2023”, apuntando a que las autoridades prefieren pactar soluciones transitorias antes que exigir los derechos paraguayos de fondo.

El negocio del statu quo

El analista cuestionó con dureza las mesas de negociación y los convenios firmados recientemente por las administraciones de Santiago Peña, afirmando que se posterga la entrega del 50% de la producción de la planta que le corresponde por ley al país a valores justos.

Lea más: Itaipú cambia viejos pararrayos tras 40 años para evitar riesgos de explosión

“Se priorizan nuevos ‘acuerdos apu’a’ que mantienen el statu quo, en vez de asumir la soberanía... 50% de la producción a tarifa baja, tal como establece el Tratado de Itaipú hace cinco décadas atrás. Solo hay que cumplir lo escrito, no hace falta pedir opinión a leguleyos ni interpretaciones”, fustigó.

El ingeniero lamentó la pasividad local, señalando que mientras el vecino país ejecuta infraestructura clave, las promesas de ingresos para Paraguay siguen en el limbo. “Los brasileños se adelantaron al apagón, estas acciones lo demuestran. ¿Qué hizo el Paraguay? es la pregunta. ¿Seguir negociando qué cosa? Si ni los supuestos U$S 1.250 millones anuales se han dado, ni hubo rendición de cuentas”, reclamó de forma tajante.

La presión de las criptomineras

El escenario local se vuelve aún más complejo si se analiza el vertiginoso aumento de la demanda interna. Axel Benítez alertó sobre una distorsión en los datos de consumo que maneja la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la cual estaría fuertemente influenciada por las granjas de criptomonedas y no precisamente por un despegue industrial genuino.

Lea más: Itaipú “e no$$o”, camino a la renegociación

“El supuesto acuerdo operativo vence este 2026, pero el contrato de las cripto vence el 2027... mientras, ¿qué se hace?”, cuestionó el especialista. Asimismo, criticó la falta de transparencia de la empresa estatal eléctrica por no publicar aún su memoria.

“La memoria ANDE 2025 aún no se ha publicado. Se habla del despegue del consumo, pero no cuentan que el consumo de las criptomonedas ya llegó al 30% de la energía eléctrica facturada por la ANDE en este primer semestre de 2026, salvo que lo desmientan”, disparó.

Finalmente, remarcó que el IPPSE (Instituto de Profesionales del Sector Eléctrico) falló en sus previsiones al evaluar solo la oferta y obviar que la disparada del sistema interconectado nacional está empujada por el negocio digital.