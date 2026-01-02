Reclaman a Peña más espacios y mejor atención para personas con TEA

Una mujer, madre de un niño con trastorno del espectro autista (TEA), interpeló públicamente al presidente Santiago Peña en pleno acto oficial.

La mamá reclamó la falta de espacios adecuados y una atención más inclusiva para niños con TEA. La intervención se produjo mientras el jefe de Estado brindaba su discurso ante autoridades y ciudadanos, y un silencio inmediato y una reacción directa del mandatario.

Peña reconoció la situación y aseguró que el Gobierno está enfrentando ese problema mediante la apertura de espacios de atención para niños dentro del espectro autista en varios distritos del país.

“Voy a tomar nota de tu caso y vamos a asegurarnos de que el sistema escolar público abra las puertas para todos”, afirmó el presidente.

El mandatario calificó como “inaceptable” la situación y prometió que el caso será evaluado. “Vamos a atender tu caso, te prometo, y vamos a solucionarlo”, expresó.

Educación inclusiva y promesas para el 2026

Durante su respuesta, Peña insistió en que el sistema educativo debe ser cada vez más abierto e inclusivo, y vinculó el reclamo con otras políticas sociales en marcha. Mencionó la continuidad del programa Hambre Cero en las escuelas, así como la futura inauguración de centros de atención integral para la primera infancia, especialmente en el departamento Central.

“El compromiso es estar cada vez más cerca de la gente”, afirmó el presidente, quien adelantó que el 2026 estará marcado por inversiones en salud, educación y generación de empleo.