Asaltan farmacia y roban dinero y medicamentos adelgazantes

El robo ocurrió anoche, alrededor de las 19:30, en el interior de la farmacia Punto Farma, ubicada sobre la avenida Monday de Presidente Franco. Del local se llevaron aproximadamente G. 1.000.000 en efectivo, un teléfono celular y 20 cajas de medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida, de dos marcas distintas.

Resultó víctima una trabajadora de la farmacia. Los autores fueron dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta. El conductor tenía puesto un casco protector de color verde, mientras que el acompañante, quien descendió e ingresó al local, tenía el rostro descubierto y portaba una pistola.

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Uno de los asaltantes ingresó hasta el sector de caja para apoderarse de todo el dinero, mientras mantenía encañonada a la trabajadora. Su rostro quedó registrado por las cámaras de circuito cerrado, por lo que ya fue plenamente identificado por la Policía Nacional.

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Otra farmacia atacada

Esta mañana, otra farmacia de la misma cadena, también ubicada en Presidente Franco, pero en otro punto de la ciudad, fue blanco de un intento de asalto que finalmente no llegó a consumarse.

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El hecho ocurrió alrededor de las 07:30, en el barrio Las Mercedes. La víctima manifestó que dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta roja, tipo cobrador. El acompañante descendió simulando ser cliente y dio la voz de asalto, pero al escuchar el grito de “¡Guardia!”, huyó junto con su cómplice sin lograr consumar el hecho.