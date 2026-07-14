Grupo armado asalta una vivienda y roba dinero en Minga Guazú

Los asaltantes eran varias personas encapuchadas con armas de fuego, que se desplazaban a bordo de un automóvil de color oscuro. Resultó víctima una joven de 21 años, quien fue despojada de G. 4.000.000 en efectivo y otros bienes.

La víctima relató a la Policía que, a la hora indicada, se encontraba en el interior de su domicilio y, en un momento dado, escuchó ruidos en el exterior de la vivienda, por lo que salió a verificar lo que ocurría. En ese momento, los desconocidos ingresaron por la puerta principal, la interceptaron y le exigieron en todo momento la entrega del dinero.

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Los asaltantes revolvieron toda la casa, le ordenaron que se tendiera en el suelo y lograron encontrar el dinero en efectivo. Además, se llevaron un aparato celular, las llaves de la vivienda y el control remoto del portón. Asimismo, arrancaron una cámara de circuito cerrado junto con su tarjeta de memoria y también se la llevaron.

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El robo fue reportado por la pareja de la víctima, quien al momento del hecho se encontraba trabajando, ya que se desempeña como cajero en un puesto de peaje de la empresa Tapé Porã.

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La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, quien convocó a personal técnico del Departamento de Investigaciones y de Criminalística de la Policía para realizar el procedimiento de rigor.