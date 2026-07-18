Madre denuncia presunta negligencia médica en el IPS de Ciudad del Este

Liz Almada contó que hace cinco meses dio a luz a su primer bebé en el IPS de Ciudad del Este. El niño nació de forma prematura, con 31 semanas de gestación, y permaneció varias semanas internado en el área de Neonatología.

Debido a la prematurez, el bebé debía someterse a un estudio de fondo de ojo, pero, según la denuncia, los médicos omitieron ese procedimiento. Ninguno de los profesionales que lo atendieron durante varias semanas indicó la realización del examen.

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“Estoy indignada porque a mi bebé prematuro no le hicieron el examen ocular necesario, a pesar de que era obligatorio. Por esa negligencia médica, ahora tiene baja visión y es irreversible”, relató entre lágrimas.

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Lamentó que, pese a pagar mensualmente sus aportes al IPS, al momento de recibir atención no hayan tenido el cuidado necesario para preservar la visión de su hijo.

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“Él ya queda con esa baja visión y supuestamente ya no se le puede hacer más nada. El IPS tiene que responsabilizarse de esto, porque es una negligencia médica”, añadió.

Además de presentar la denuncia ante las autoridades locales del IPS, Almada formalizó una denuncia ante el Ministerio Público. Explicó que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta. La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Rosa Gadea.

“No se movió nada. Ni siquiera me avisaron nada y ya pasaron dos meses desde la denuncia”, lamentó.

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La mujer explicó que su hijo actualmente tiene cinco meses y que el estudio debía realizarse en los primeros días de nacido. “Con ese estudio se evalúa si necesita algún tratamiento o intervención, pero no se le hizo absolutamente nada”, sostuvo.

Almada aprovechó ayer la visita del presidente del IPS, Isaías Fretes, al Hospital Regional de Ciudad del Este para entregarle personalmente su denuncia. La directora local, Rocío Martínez, explicó que se inició una auditoría para determinar si hubo o no negligencia.

Por su parte, Fretes prometió que buscará esclarecer el caso y realizará un seguimiento de la denuncia.