IPS-Ueno: “Estamos preocupados todos”, admite senador cartista sobre falencias a los asegurados

Entrevistado en el programa “No tiene Nombre” de ABC Tv y ABC Cardinal, el senador saliente Carlos Liseras (ANR, HC) eludió críticas sobre como el Instituto de Previsión Social acomodó su normativa para seguir favoreciendo con fondos del ente al Banco Ueno, de los exsocios de Santiago Peña.

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No obstante, reconoció que el IPS tiene preocupantes problemas pero prefirió culpar a otras administraciones coloradas e incluso a la presidencia de Fernando Lugo (2008-2012).

“Por el problema que acarrea IPS, estamos preocupados todos. IPS tiene un problema de antigua data y hay varias situaciones graves que hay que corregir definitivamente en la previsional”, señaló.

“Es una institución demasiado sensible, la seguridad social y el aporte que hace el IPS con toda la población trabajadora en nuestro país es encomiable. Es una situación que tiene que mejorar sustancialmente y en poco tiempo”, reconoció en una forma de autocrítica.

Sin embargo, también optó por culpar a todos los demás. “Pero en el IPS siempre hubo malos manejos, no con esta administración, incluso con administraciones anteriores hubieron graves situaciones que hay que corregir. Fueron todas administraciones coloradas pero también cuando el partido perdió el poder hubo grandes desprolijidades”, aseveró.

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No sabe si vuelve a Conajzar

Liseras fue el último senador suplente en jurar como titular, deberá entregar su curul a Gustavo Leite (ANR,HC), quien deja su polémica designación como embajador ante Estados Unidos.

Dijo desconocer si el presidente Santiago Peña lo reconfirmará en su puesto como autoridad de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), en la que se jactó de su gestión.

Dijo que durante su administración en el ente, aumentaron las recaudaciones, lo cual fue fundamental para mantener el presupuesto de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).

“Opositores fuerzan renuncias por miedo a la unidad”

Subrayó que forma parte del comando nacional de Honor Colorado y que están concentrados en ganar los 19 distritos del departamento Central.

Recalcó que la oposición actualmente está forzando a sus candidatos a intendentes a renunciar y tener candidaturas únicas porque ven la unidad y el “abrazo republicano” en las carpas de la ANR.

De todos modos señaló que “el soberano”, es decir los electores, “va a hablar” en las elecciones municipales del 4 de octubre y ahí se medirá la opinión de la ciudadanía sobre el gobierno.

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Admitió que el gobierno de Peña tiene cosas que mejorar como el IPS, la cartera de las obras públicas y la salud, pero insistió en que están corrigiendo falencias de hace décadas. Omitió que la ANR lleva en el poder desde el 2013, es decir de hace 13 años.

Tampoco quiso cuestionar que en su informe ante el Congreso, Santiago Peña haya obviado a los pueblos indígenas, siendo el legislador titular de la comisión de pueblos indígenas de la Cámara Alta.

Cartes en EE.UU.

El legislador con permiso como titular de la Conajzar celebró que Horacio Cartes ahora esté recorriendo Estados Unidos cuando años atrás, opositores pregonaban que solo iría a dicho país con un “mameluco naranja”, es decir, extraditado como significativamente corrupto.

Finalmente, negó que exista impunidad judicial entre cartistas porque, según él, todo se está denunciando.