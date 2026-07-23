La increíble cantidad de kilos de asado que van a cocinar en la Fiesta de la Costilla de Naranjal

La Fiesta de la Costilla de Naranjal involucra a toda la comunidad. De manera directa, unos 230 voluntarios trabajan ese día en la organización. El dinero recaudado con el evento se destina a causas sociales, como ayudas económicas y aportes a instituciones. En la edición del año pasado, los fondos se utilizaron para la adquisición de una ambulancia para el centro de salud.

La expectativa para esta 22.ª edición es continuar fortaleciendo el prestigio de la Fiesta de la Costilla como un símbolo de la hospitalidad y la tradición de Naranjal. Los organizadores esperan superar el éxito de las ediciones anteriores y reafirmar el evento como uno de los más importantes del calendario turístico y gastronómico del país.

¿Cuántos kilos de asado habrá en esta edición de la Fiesta de la Costilla en Naranjal?

La novedad de este año es que, en el marco del evento, se realizará la primera edición de la Costilla Run, una corrida de 5 kilómetros por las calles y avenidas de la ciudad, prevista para las 8:00 del domingo, como antesala del gran almuerzo.

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La Fiesta de la Costilla evolucionó de una sencilla celebración por el aniversario de Naranjal a un evento turístico y gastronómico de alcance nacional. Su crecimiento se debe a la calidad del tradicional costillar asado, la excelente organización, el fortalecimiento de la identidad cultural del distrito y su capacidad para reunir a miles de personas en torno a la gastronomía, la cultura y la convivencia.

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Para este año se espera recibir aproximadamente a 7.000 personas durante el evento, que tiene como sede el salón parroquial Santa Catalina. Allí se preparan las mesas para los comensales, se realizan presentaciones artísticas y se recibe a invitados de todo el país e incluso de países vecinos.

¿Quedan adhesiones del costillar?

Para este año se preparan unas 170 unidades de costillar, con un promedio de 30 kilos cada una. Los costillares son cortados de manera estandarizada para tener un peso similar y, con el resto de la carne, se preparan asados a la estaca. En total, para este año se prevé la cocción de más de 7.000 kilos de asado.

El Kit del Costillar incluye ensaladas, mandioca, pan, conservadoras con bebidas, sopa y otras guarniciones. El costo es de G. 4.000.000 y abastece a entre 25 y 30 personas.

Explosión de sabor en la tradicional Fiesta de la Costilla en Naranjal

Las adhesiones del costillar ya están agotadas, pero durante la jornada se podrán adquirir porciones de asado a la estaca. Los comensales dispondrán de mesas y sillas, pero deberán llevar sus cubiertos.

La tradición surgió entre los colonos brasileños oriundos del sur de Brasil para celebrar el aniversario del municipio, pero con el paso de los años se convirtió en un gran evento gastronómico, turístico y benéfico que involucra a toda la comunidad. Este año, la Fiesta de la Costilla coincide exactamente con la fecha fundacional del distrito, el 26 de julio.