Puente de la Integración: con nueva fase, crece la preocupación por posible sobrecarga

Los miembros del Consejo de Desarrollo de Presidente Franco (Codefran) presentaron notas tanto al intendente local, Roque Godoy (PLRA), como a la Junta Municipal, en las que insisten en la necesidad de una readecuación vial de la ciudad. Esto, ante el temor de una posible sobrecarga vehicular que generará la ampliación de la fase de habilitación del Puente de la Integración con Brasil.

En la nota reafirman que la ciudad no cuenta con la infraestructura necesaria para soportar el tránsito de miles de vehículos por día. Por este motivo solicitan la ampliación de la avenida Bernardino Caballero para mejorar la circulación, la implementación de un par binario sobre la avenida Mariscal Estigarribia, una conexión entre Ciudad del Este y Presidente Franco con adecuaciones en la ruta PY 07 (exsupercarretera) y la ampliación de la avenida Monday para facilitar el flujo vehicular.

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La ampliación de la habilitación del Puente de la Integración, prevista para el próximo 3 de agosto, incluiría la modificación del sentido de circulación de varias calles y avenidas de Presidente Franco.

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La nueva fase contempla la ampliación de los horarios para los vehículos ya habilitados y la incorporación de nuevos tipos de rodados. Para ello, se prevé la modificación del sentido de circulación de algunas calles y avenidas.

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La Municipalidad de Presidente Franco informó que solicitó un informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre los criterios técnicos y legales considerados para modificar el sentido de circulación de calles y avenidas.

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Actualmente, el Puente de la Integración solo opera durante la noche con el paso de camiones vacíos (primera fase), habilitado desde diciembre pasado, y de ómnibus de turismo de larga distancia (segunda fase), vigente desde enero pasado.

Nuevo cronograma de funcionamiento

Con el nuevo cronograma, el funcionamiento del puente incluirá el transporte de cargas menores, con ingreso y salida sin carga (en lastre) exclusivamente por el Puente de la Integración, de 07:00 a 19:00, y retorno cargado por el Puente de la Amistad.

Además, permitirá el paso del transporte urbano internacional de pasajeros (línea Presidente Franco–Foz de Iguazú), en modalidad vecinal, con salida y retorno opcional por el Puente de la Integración, de 07:00 a 19:00.

También habilitará la circulación exclusiva por el Puente de la Integración, durante las 24 horas, del transporte de pasajeros en servicio de circuito cerrado cuyo destino final no sea Ciudad del Este ni Foz de Iguazú, así como de las líneas internacionales regulares de pasajeros.

Finalmente, el horario para el cruce de camiones vacíos por el Puente de la Integración será ampliado y pasará a ser de 20:30 a 05:00.