Ampliación de apertura del Puente de la Integración: franqueños se oponen a nuevos sentidos de calles y avenidas

La nueva fase de apertura del Puente de la Integración contempla la ampliación de los horarios para los vehículos ya habilitados y la incorporación de nuevos tipos de rodados. Para ello, se prevé la modificación del sentido de circulación de algunas calles y avenidas.

Según las informaciones que recibieron los pobladores y las autoridades franqueñas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pretende declarar como ruta nacional la avenida Bernardino Caballero y convertirla en una vía de sentido único.

Brasil no cede a la pretensión paraguaya de habilitar el paso de vehículos livianos por el Puente de la Integración

El trazado de sentido único sería desde la avenida Monday hasta la rotonda ubicada en el barrio Tres Fronteras, para canalizar la salida de los vehículos provenientes del Puente de la Integración.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, pretenden declarar de sentido único otras arterias como las calles 6 de Octubre y Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, con el objetivo de dar soporte a la mayor circulación de vehículos que se generaría con la ampliación de la habilitación del puente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Postura institucional

La Municipalidad de Presidente Franco emitió un comunicado en el que repudia esta pretensión.

“La Municipalidad aclara que se encuentra en total desacuerdo con que dichas arterias sean declaradas de sentido único direccional para la circulación de rodados”, señala el documento.

Asimismo, la comuna aclaró que no impulsó ningún proyecto de ordenanza para declarar dichas arterias con ese carácter.

Igualmente, informó que solicitó un informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre los criterios técnicos y legales considerados para declarar varias arterias como rutas nacionales, teniendo en cuenta que se encuentran dentro del ejido urbano del municipio.

“Paraguay y Brasil quieren bailar”, dice ministro brasileño sobre el futuro del Puente de la Integración

Varios gremios y pobladores también se sumaron a esta postura durante la sesión de la Junta Municipal del distrito.

Además se manifestaron en la rotonda ubicada a metros del Puente de la Integración, con la presencia del itendente, Roque Godoy (PLRA), concejales municipales, vecinos y representantes de diversos sectores,

La principal preocupación de los franqueños es que las calles y avenidas de la ciudad no están preparadas para soportar el aumento del tráfico vehicular que implicará el ingreso y la salida del país por el Puente de la Integración.

Situación del puente de la Integración

Actualmente, el Puente de la Integración solo opera durante la noche con el paso de camiones vacíos (primera fase), habilitado desde diciembre pasado, y de ómnibus de turismo de larga distancia (segunda fase), vigente desde enero pasado. En las últimas reuniones no se logró un consenso para ampliar las operaciones de la pasarela internacional.

Con el nuevo cronograma, que entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026, el funcionamiento del Puente de la Integración incluirá el transporte de cargas menores, con ingreso y salida sin carga (en lastre) exclusivamente por el Puente de la Integración, de 07:00 a 19:00 horas, y retorno cargado por el Puente de la Amistad.

Ampliarán operaciones en el Puente de la Integración: sepa qué tipo de vehículos podrán circular

Además, permitirá el paso del transporte urbano internacional de pasajeros (línea Presidente Franco–Foz de Iguazú), en modalidad vecinal, con salida y retorno opcional por el Puente de la Integración, de 07:00 a 19:00 horas.

También habilitará la circulación exclusiva por el Puente de la Integración, durante las 24 horas, del transporte de pasajeros en servicio de circuito cerrado cuyo destino final no sea Ciudad del Este ni Foz de Iguazú, así como de las líneas internacionales regulares de pasajeros.

Finalmente, el horario para el cruce de camiones vacíos por el Puente de la Integración será ampliado y pasará a ser de 20:30 a 05:00.