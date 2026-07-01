¿Cómo están las obras complementarias del Puente de la Integración en el lado paraguayo?

Desde el próximo 3 de agosto, el Puente de la Integración tendrá una nueva fase de apertura parcial, según informó la Comisión Mixta. La principal traba para su habilitación plena sigue siendo la falta de culminación de las obras complementarias en territorio paraguayo.

Una de las obras indispensables para la apertura total del puente que une Presidente Franco con Foz de Iguazú es la construcción del puente sobre el río Monday. Esta infraestructura permitirá el acceso al Corredor Metropolitano del Este (CMDE), que también continúa en ejecución.

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En el caso del puente sobre el río Monday, el avance de la obra alcanza el 38%. Inicialmente debía concluir a finales de este año, pero debido a las constantes lluvias la nueva fecha de finalización fue fijada para abril de 2027.

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Actualmente, los trabajos se realizan durante las 24 horas y se concentran en la construcción de los pilares sobre el lecho del río. Se estima que entre septiembre y octubre se iniciará el lanzamiento de las vigas prefabricadas, una etapa que permitirá acelerar el ritmo de la obra. El puente sobre el río Monday tendrá una longitud de 500 metros y un diseño moderno que incorpora calzadas amplias, separador central, banquinas, además de espacios peatonales y una bicisenda.

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En cuanto al Corredor Metropolitano del Este (CMDE), actualmente se ejecutan dos lotes de rutas rurales, además de las obras de terminación. El CMDE comprende un conjunto de obras viales y civiles con una inversión total de USD 212 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Su objetivo es permitir el funcionamiento pleno del Puente de la Integración, ya que servirá para la circulación de camiones de gran porte con carga.

En su componente rural, el proyecto abarca 31 kilómetros de carretera de cuatro carriles, divididos en dos lotes. El Lote 1 es ejecutado por el Consorcio CT Vial, integrado por Isacio Vallejos S.A. y Tecnología del Sur S.A.E., e incluye 19 kilómetros de pavimentación asfáltica.

Por su parte, el Lote 2 contempla la duplicación de más de 11 kilómetros de calzada y un acceso de seis kilómetros hasta el Monumento Científico Moisés Bertoni. La ejecución está a cargo del Consorcio Mediterráneo, integrado por ICSA, Constructora Chaves Hausman y COPESA.

¿Qué contempla la nueva fase de apertura del Puente de la Integración?

Actualmente, el Puente de la Integración solo opera durante la noche con el paso de camiones vacíos (primera fase), habilitado desde diciembre pasado, y de ómnibus de turismo de larga distancia (segunda fase), vigente desde enero pasado.

Ampliarán operaciones en el Puente de la Integración: sepa qué tipo de vehículos podrán circular. En las últimas reuniones no se logró un consenso para ampliar las operaciones de la pasarela internacional. Con el nuevo cronograma, que entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026, el funcionamiento del Puente de la Integración será el siguiente:

• Transporte de cargas menores: ingreso y salida sin carga (en lastre) exclusivamente por el Puente de la Integración, de 07:00 a 19:00, con retorno cargado por el Puente de la Amistad.

• Transporte urbano internacional de pasajeros (línea Presidente Franco–Foz de Iguazú), en modalidad vecinal: salida y retorno, de manera opcional, por el Puente de la Integración, de 07:00 a 19:00, mediante la presentación del Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo, previsto en el artículo II del Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas del Mercosur.

• Transporte de pasajeros en servicio de circuito cerrado cuyo destino final no sea Ciudad del Este ni Foz de Iguazú: circulación exclusivamente por el Puente de la Integración durante las 24 horas.

• Transporte de pasajeros de líneas internacionales regulares: circulación exclusivamente por el Puente de la Integración durante las 24 horas.

• Ampliación del horario para el cruce de camiones vacíos por el Puente de la Integración, que pasará a ser de 20:30 a 05:00.