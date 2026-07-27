Procesan a adolescente brasileño detenido con 120 kilos de marihuana

El proceso penal es por la presunta comisión del hecho punible de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. La investigación está a cargo del fiscal antidrogas Luis Fernando Escobar Boisville.

De acuerdo con la investigación fiscal, el procedimiento de detención se realizó el 23 de julio de 2026, alrededor de las 20:20, sobre la Ruta Nacional PY02, a la altura de la zona primaria del Puente de la Amistad de Ciudad del Este, con dirección a Brasil.

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El adolescente fue retenido por personal de la Armada Paraguaya luego de que se alertara que el automóvil que conducía, de la marca Toyota, modelo Premio, con chapa paraguaya, habría sido denunciado como hurtado el 16 de julio pasado.

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Durante la verificación del rodado, los intervinientes encontraron en el compartimiento del portaequipajes cinco paquetes que contenían sustancias herbáceas prensadas, distribuidas en 143 porciones y envueltas con cinta adhesiva de color marrón. Las evidencias fueron sometidas al análisis primario de campo mediante el sistema Narcotest por técnicos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con resultado positivo para supuesta marihuana, con un peso total de 120,465 kilogramos.

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Tras la comunicación al Ministerio Público, el fiscal Luis Escobar inició la investigación y fundamentó la imputación en los elementos reunidos durante el procedimiento, entre ellos el acta de intervención fiscal-Senad, el acta de incautación y el informe del análisis de las sustancias.

Finalmente, la representación fiscal comunicó la apertura de la investigación y solicitó al Juzgado Penal de la Adolescencia la aplicación de las medidas cautelares correspondientes, además de establecer un plazo de cuatro meses para avanzar con las diligencias investigativas y presentar el requerimiento conclusivo.