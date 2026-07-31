En medio de dudas, se avanza hacia la nueva fase de habilitación del Puente de la Integración

El paso internacional entre Presidente Franco y Foz de Yguazú hasta ahora operaba únicamente en horario nocturno, pero desde el próximo lunes se incrementarán los tipos de vehículos habilitados y se ampliará el horario de circulación de los rodados autorizados.

La principal novedad de esta nueva fase es la incorporación del paso de transportes de cargas menores, es decir, aquellos que operan bajo la modalidad de despacho menor. Estos podrán ingresar y salir en lastre (vacíos) exclusivamente por el Puente Internacional de la Integración (PII) y retornar con carga por el Puente Internacional de la Amistad (PIA), de 07:00 a 19:00.

La nueva fase también incluye la circulación del transporte de pasajeros urbano internacional (línea Presidente Franco-Foz de Yguazú). Estos podrán salir y retornar opcionalmente por el Puente Internacional de la Integración (PII), de 07:00 a 19:00, mediante la presentación del Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo.

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En este caso, la aplicación aún no estaría vigente, debido a que todavía no se expiden los Documentos de Tránsito Vecinal Fronterizo. En Migraciones ya existe un protocolo establecido, pero aún no se decidió qué institución se encargará de su expedición. Además, las empresas de transporte deberán ampliar su itinerario para circular por el Puente de la Integración.

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Igualmente, la nueva fase contempla la ampliación del horario de circulación del transporte de pasajeros de servicio en circuito cerrado que no tenga como destino final Ciudad del Este y Foz de Yguazú. Desde el lunes, estos circularán exclusivamente por el Puente Internacional de la Integración (PII) durante las 24 horas.

La misma modalidad será aplicada al transporte de pasajeros de líneas regulares internacionales.

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En cuanto a los camiones de gran porte vacíos, también tendrán un horario ampliado, pasando a circular de 20:30 a 05:00.

Esta nueva fase de circulación por el Puente de la Integración genera preocupación entre pobladores y autoridades franqueñas, debido a que las calles y avenidas no fueron adecuadas para soportar la sobrecarga vehicular.