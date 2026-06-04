“Paraguay y Brasil quieren bailar”, dice ministro brasileño sobre el futuro del Puente de la Integración

Durante la reunión de ayer, las autoridades de ambos países, en conjunto con representantes de organismos de control fronterizo, compartieron una serie de datos referentes a la movilidad en la nueva pasarela. La discusión se centró en cómo hacer más útil al Puente de la Integración, enfrentando restricciones estructurales, especialmente del lado paraguayo.

El ministro de Segunda Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Daniel Falcon Lins, dijo que el objetivo de la comisión mixta es ampliar ese funcionamiento provisional del Puente de la Integración de la manera más inteligente posible. Es decir, en base a datos e informaciones precisas sobre el volumen de tráfico de vehículos y de personas, para que la decisión sea tomada con criterios científicos.

Brasil no cede a la pretensión paraguaya de habilitar el paso de vehículos livianos por el Puente de la Integración

Tanto la comitiva paraguaya como la brasileña brindaron informaciones de relevancia, cuyo análisis se presentará en una nueva reunión prevista para el próximo 19 de junio.

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Falcon Lins adelantó que en dicha reunión estarán en condiciones de anunciar nuevas medidas relacionadas con el tráfico en el puente. Es decir, todo apunta a una ampliación de la habilitación, ya sea en horario o en tipo de vehículos.

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“Las nuevas medidas sin dudas serán vistas de forma positiva por toda la sociedad. Tenemos una gran cantidad de datos para analizar sobre cómo ha funcionado el puente hasta ahora y también sobre cuál ha sido el impacto de ese funcionamiento en el Puente de la Amistad”, dijo.

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Reiteró que la posición del Gobierno brasileño es priorizar el transporte de cargas. Alegó que ello tendrá un efecto beneficioso no solo sobre el funcionamiento del Puente de la Integración en sí, sino también sobre el funcionamiento del Puente de la Amistad.

“Los dos puentes no existen de forma aislada, existen como una especie de ecosistema. Todo lo que se hace en un puente se refleja en el otro. Así que, a medida que haces el tránsito más fluido en el Puente de la Integración, eso se reflejará en el Puente de la Amistad”, dijo.

La petición de Paraguay es habilitar el paso para vehículos livianos, pero eso puede significar un tráfico intenso difícil de controlar, por lo que Brasil se resiste a esta idea.

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“A veces intentas hacer que las cosas sucedan, pero no estás preparado para ellas y el resultado a veces es peor. Tenemos que avanzar con cuidado porque se trata de una cuestión muy compleja”, aseveró el canciller brasileño.

Resaltó que está en juego el bienestar de las personas, los turistas y los camioneros. Además, involucra aspectos de seguridad pública, entre otros, por lo que se busca evitar que ocurran situaciones desagradables.

El baile es de a dos

Consultado sobre si la decisión apunta a ampliar el paso de camiones de carga, dijo que Paraguay y Brasil tienen que definir cómo llegar a un acuerdo común. Explicó que es un baile de a dos en el que se necesita consenso.

“Para bailar se necesitan dos personas. Brasil y Paraguay quieren bailar, pero es necesario que ambos estén de acuerdo. Tenemos que afinar las dos visiones de los tres niveles de gobierno: municipal, departamental y nacional”, expresó.

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Señaló que Paraguay también tiene su postura, la cual fue expuesta durante ese encuentro, pero evitó mencionarla. “Aprendí que hablar en nombre de otro país siempre es peligroso”.

Los participantes de la reunión afirmaron que la masa de datos compartida era muy grande, por lo que las instituciones pidieron más tiempo para entender su impacto en el flujo vehicular.

Afirmaron que la idea es hacer las cosas de la forma más científica posible para que la mayor cantidad de personas pueda transitar en el menor tiempo posible dentro del ecosistema, considerando ambos puentes.

“En un futuro no tan lejano tendremos un puente que será modelo de funcionamiento no solo para Brasil, sino para toda América del Sur. La calidad del equipo que se está instalando en el puente, los escáneres y los demás equipos que están allí, es de primera línea. Será un puente modelo para nuestra región”, afirmó.

Las complicaciones de la frontera

El alto tráfico entre Paraguay y Brasil es una de las principales preocupaciones de ambos países. El ministro Falcon Lins manifestó que Brasil quiere que el tránsito fluya de la manera más eficiente posible y con seguridad.

Paso de vehículos livianos por el puente de la Integración depende de la terminación de las obras complementarias

“Sabemos que toda frontera tiene sus complicaciones y queremos que esto se haga de la forma más eficiente y mejor posible. Queremos que las personas pasen menos tiempo esperando en el Puente de la Amistad, queremos que la carga fluya más rápido, que los camioneros tengan más comodidad y que puedan cruzar con mayor rapidez”, añadió.

El gran impedimento de las obras complementarias

El principal inconveniente para la apertura integral del Puente de la Integración es la falta de obras complementarias, tanto del lado paraguayo como del brasileño. En el lado paraguayo, la obra sobre el puente del río Monday concluiría recién el próximo año, siendo una infraestructura indispensable para la conexión del Corredor Metropolitano del Este y la circulación de camiones.

La ciudad de Presidente Franco no está preparada para la circulación de vehículos pesados en su zona urbana, y el paso de camiones sin carga durante las horas del día generó una serie de inconvenientes en la ciudad, sobre todo en los primeros meses de implementación.