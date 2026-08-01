Matan a un joven en un confuso episodio en Ciudad del Este

La víctima fatal fue identificada como Willian Ramón Garcete Cabrera (30), quien sufrió varias heridas de bala a la altura del abdomen, en el lado izquierdo. Él estaba en una azotea cuando fue baleado.

El presunto autor es Marcos Samuel Aranda Alcaraz (22), quien se encontraba cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario en el mismo barrio, pero en el sector III.

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El padre de la víctima relató que fue asaltado en horas de la mañana, frente a su vivienda, en el barrio San Antonio.

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Señaló que fue despojado de G. 5 millones en efectivo, además de teléfonos celulares y joyas. Agregó que reconoció a los supuestos asaltantes.

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“Yo no le conté quiénes me asaltaron, pero acá se sabe quiénes son”, afirmó.

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Cuando el ahora fallecido supo quiénes asaltaron a su padre, fue hasta la vivienda de los presuntos autores para reclamarles por el robo, pero terminó siendo baleado.

La investigación del crimen quedó a cargo de la fiscala Cinthia Leiva, quien dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares.