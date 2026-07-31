Asediada por adictos, comunidad educativa se manifiesta pidiendo mayor seguridad

Los padres autoconvocados juntaron firmas y presentaron notas tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público, exigiendo la actuación de las autoridades de seguridad para reprimir los constantes hechos de hurto y robo, tanto dentro de la institución como en sus inmediaciones.

La comunidad educativa sindica como presuntos autores a adictos a sustancias estupefacientes que permanecen en las inmediaciones de la institución, especialmente en la plaza Bernardino Caballero, ubicada en las cercanías del Mercado de Abasto Municipal de Ciudad del Este.

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El fin de semana último fueron hurtados dos acondicionadores de aire de la institución, causando un importante perjuicio, teniendo en cuenta que los padres y docentes deben realizar actividades benéficas para recaudar fondos y costear estas comodidades para los alumnos.

En la institución acuden unos 800 niños y adolescentes, desde el nivel inicial hasta el tercer curso de la Educación Media. Tras una reunión con los jefes de las comisarías locales, los padres marcharon por las calles desde la institución hasta la Comisaría 3ª jurisdiccional, en la tarde de este viernes.

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Directores claman respuestas

El director de la institución, Miguel Ángel Goitia, manifestó que el asedio de los adictos es constante y que no solo sufren hurtos, sino también acosos permanentes a los padres y alumnos.

“Nos causan perjuicios tremendos porque todo lo reponemos con autogestión. Tuvimos el robo de los acondicionadores de aire. Ya nos habían robado todo el sistema de cables, luminarias y ventiladores”, manifestó.

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Pidió que la presencia policial sea permanente y no solamente cuando hay medios de prensa. “La Constitución Nacional garantiza la seguridad de los menores de edad, así como el acceso seguro al local escolar. Pedimos a la Fiscalía que desaloje a los adictos que permanecen cerca de la institución”, añadió.

Igualmente, la directora del nivel medio, Lorenza González Fariña, manifestó que constantemente deben mantener el portón cerrado porque se sienten amenazados dentro de la institución. Afirmó que desde hace varios años padecen la inseguridad, pero que en los últimos meses la situación se tornó crítica.

Policía desconoce inseguridad

La marcha fue acompañada por agentes de la Comisaría 3ª, ante quienes varios padres hicieron llegar sus quejas. El jefe de esta dependencia policial, comisario principal Walter Monges, alegó que los padres y docentes no realizan las denuncias, por lo que no estaba enterado de la inseguridad que sufren.

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“Ahora me entero y ese es el problema número uno. ¿De qué vale que ellos nomás sepan y no hagan la denuncia? Todo hecho punible se tiene que denunciar para que la Policía pueda proceder. Si no se denuncia, no se sabe”, dijo.

No obstante, reconoció que el hurto de los acondicionadores de aire sí fue denunciado, pero que es la única denuncia que tiene registrada desde que asumió el cargo.