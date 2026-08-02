ABC en el Este
02 de agosto de 2026 a la - 07:59

Persiste el tiempo inestable en el Este del país

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
El tiempo permanecerá inestable hoy y mañana en el Este del país.

Ciudad del Este y alrededores amanecieron con tiempo nublado, fresco y con neblinas. La Dirección de Meteorología no anuncia lluvias para el resto del día, pero las probabilidades de precipitaciones aumentarán para mañana.

Por ABC Color

La temperatura mínima registrada este domingo fue de entre 13 y 15 °C, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos variables, que luego rotarán al noreste. La jornada irá tornándose cálida.

Para mañana lunes, la inestabilidad aumentará, favoreciendo el desarrollo de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, condición que también se extendería durante el martes.

Meteorología anuncia “fenómenos de tiempo severo” en siete departamentos

Entre ambos días, las temperaturas mínimas estarían comprendidas entre 19 y 20 °C, mientras que las máximas oscilarían entre 26 y 28 °C. Se prevé un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy