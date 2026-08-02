Persiste el tiempo inestable en el Este del país

La temperatura mínima registrada este domingo fue de entre 13 y 15 °C, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos variables, que luego rotarán al noreste. La jornada irá tornándose cálida.
Para mañana lunes, la inestabilidad aumentará, favoreciendo el desarrollo de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, condición que también se extendería durante el martes.
Meteorología anuncia “fenómenos de tiempo severo” en siete departamentos
Entre ambos días, las temperaturas mínimas estarían comprendidas entre 19 y 20 °C, mientras que las máximas oscilarían entre 26 y 28 °C. Se prevé un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.
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