Cae el primer sospechoso tras asalto con toma de rehenes a comerciantes brasileños

El detenido fue identificado como Javier González González (28), propietario del automóvil Toyota Premio utilizado por los delincuentes para cometer el golpe. El rodado fue incautado por los intervinientes, al igual que otro automóvil Toyota Vitz y un teléfono celular iPhone 13 Pro Max, que serán sometidos a pericias.

El asalto ocurrió ayer, a las 16:00 aproximadamente, sobre la avenida San Blas, en la zona del kilómetro 4 de Ciudad del Este. cubierto.

Los delincuentes, que se desplazaban en un Toyota Premio, interceptaron a los brasileños Marcelo Diésel (42), y Thiago Marcel Magnobosco (40), quienes se dirigían de la zona céntrica con dirección al Paraná Country Club en una camioneta Chevrolet S10.

Los malvivientes los tomaron como rehenes y se apoderaron de seis cajas que contenían aproximadamente 800 teléfonos celulares Apple, cuyo valor rondaría los 400.000 dólares, según mencionó una de las víctimas.

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Tras cometer el robo, los asaltantes escaparon del lugar. Minutos después, la camioneta de las víctimas fue encontrada abandonada en el barrio San José, donde, según las investigaciones, la carga habría sido transbordada a un furgón.

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Análisis de videos

El jefe del Departamento de Investigaciones, comisario principal Wilfrido Maldonado, explicó que la identificación del automóvil fue posible gracias al análisis de imágenes de circuito cerrado y grabaciones realizadas por testigos.

El detenido manifestó que había prestado el automóvil a su primo Nélido Javier Orué González. Tras el asalto, este le comentó que el rodado había sido utilizado para realizar un “trabajo” y luego fue abandonado sobre la Ruta PY07, camino a Hernandarias.

Reclutaron a personas sin antecedentes

El comisario Maldonado manifestó que este miércoles será un día clave para tratar de identificar de toda la estructura criminal y adelantó que ya cuentan con información sobre varios de los presuntos integrantes.

El jefe policial explicó que la peculiaridad es que algunos de los sospechosos “están limpios”, es decir, no registran antecedentes penales y habrían sido reclutados por el líder de la banda, quien sí cuenta con amplio historial delictivo.