ABC en el Este
05 de agosto de 2026 a la - 11:07

Detienen a joven argentino que habría abusado de su sobrino de 10 años

El joven fue detenido y derivado al calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná.
El joven fue detenido y derivado al calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

CIUDAD DEL ESTE. Agentes del Departamento contra la Trata de Personas aprehendieron a un joven denunciado por supuestamente abusar de su sobrino de 10 años. El procedimiento fue realizado ayer en el kilómetro 8, lado Monday, de esta capital departamental.

Por ABC Color

Según la denuncia, el joven de 24 años habría aprovechado la cercanía con su sobrino, quien frecuentaba su vivienda por residir en una casa contigua. En esas circunstancias, el hombre habría sometido sexualmente al niño.

Luego de tres días, la víctima se animó a contárselo a sus padres, quienes denunciaron el hecho ante el Ministerio Público.

La fiscala Vivian Coronel, de la Unidad Fiscal Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, dispuso la detención preventiva del presunto responsable. En cumplimiento de la orden fiscal, agentes del Departamento contra la Trata de Personas realizaron las diligencias para proceder a la captura.

El niño fue contenido por profesionales del Centro de Atención a Víctimas, cuyo informe será anexado al expediente fiscal.

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En este tipo de hechos, ley contempla sanciones más severas para los casos de abuso cometidos en circunstancias agravantes, especialmente cuando el sospechoso pertenece al entorno familiar cercano o mantiene un vínculo directo con el niño o la niña víctima.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.