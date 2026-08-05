Detienen a joven argentino que habría abusado de su sobrino de 10 años

Según la denuncia, el joven de 24 años habría aprovechado la cercanía con su sobrino, quien frecuentaba su vivienda por residir en una casa contigua. En esas circunstancias, el hombre habría sometido sexualmente al niño.

Luego de tres días, la víctima se animó a contárselo a sus padres, quienes denunciaron el hecho ante el Ministerio Público.

La fiscala Vivian Coronel, de la Unidad Fiscal Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, dispuso la detención preventiva del presunto responsable. En cumplimiento de la orden fiscal, agentes del Departamento contra la Trata de Personas realizaron las diligencias para proceder a la captura.

El niño fue contenido por profesionales del Centro de Atención a Víctimas, cuyo informe será anexado al expediente fiscal.

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En este tipo de hechos, ley contempla sanciones más severas para los casos de abuso cometidos en circunstancias agravantes, especialmente cuando el sospechoso pertenece al entorno familiar cercano o mantiene un vínculo directo con el niño o la niña víctima.