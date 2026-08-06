Video: así deben desaguar una balsa para cruzar el río Monday

La vieja balsa que une Los Cedrales y Minga Guazú, sobre el río Monday, en la colonia Pengo San Miguel, está cada vez más deteriorada y representa un peligro para los usuarios. Desde hace décadas, los pobladores reclaman la construcción de un puente.

Actualmente, el mal estado de la embarcación hace que se llene de agua durante los cruces, por lo que debe ser desaguada dos a tres veces al día para evitar que se hunda.

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Ayer, el operador grabó un video en el que relató el peligro que implica realizar el trayecto en estas condiciones.

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La embarcación, que ha sido reparada en varias ocasiones, presenta soldaduras frágiles y depende de cables de acero que, en varias oportunidades, se han soltado durante la travesía, dejando a los pasajeros a la deriva.

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Este cruce se encuentra a unos 11 kilómetros de la ruta PY02, en un trayecto que en su mayor parte es de camino de tierra. La necesidad de construir el puente ya había sido declarada de emergencia por la Junta Departamental de Alto Paraná.

La falta del puente afecta a unas 400 familias, entre ellas adultos mayores que deben salir periódicamente en busca de atención médica, estudiantes y pobladores en general.

Construcción del puente depende de la Cámara de Diputados

La construcción del puente en la colonia Pengo San Miguel depende de la financiación de un préstamo de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto de ley ya había sido aprobado en la Cámara de Senadores, pero permanece estancado en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la bancada mayoritaria de Honor Colorado en la Cámara de Diputados se niega a incluir el proyecto de ley en el orden del día.

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El préstamo será destinado al financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural, a cargo del MOPC, entre cuyas obras se incluye el puente para Pengo San Miguel.

La traba para el tratamiento del crédito respondería a una interna partidaria. El líder del bloque cartista, Miguel del Puerto, admitió tensiones en la bancada tras las declaraciones del senador Silvio “Beto” Ovelar, quien calificó a sus correligionarios de “borrachos de poder” por dilatar el proyecto impulsado por el propio Poder Ejecutivo.