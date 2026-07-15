Gatillo fácil: Senado insta a esclarecer muerte de Federick Cáceres y revisar protocolo policial

La iniciativa parlamentaria fue impulsada por el senador Ever Villalba (PLRA) tras la conmoción generada por el fallecimiento del joven, Federick Nahuel Cáceres Sosa, un caso que actualmente es investigado por la Fiscalía y que los familiares de la víctima y distintos sectores de la sociedad califican como un presunto caso de “gatillo fácil”.

El documento aprobado por el Senado sostiene que, si bien el Ministerio Público ya lleva adelante la investigación y los efectivos involucrados se encuentran con prisión preventiva, resulta indispensable que el Ministerio del Interior y el Poder Ejecutivo brinden toda la colaboración necesaria para garantizar un esclarecimiento completo, transparente y sin interferencias.

En la resolución aprobado por la Cámara Alta, los legisladores instan al Ministerio del Interior a poner a disposición de la Fiscalía todos los recursos, documentos, informaciones y elementos probatorios necesarios para determinar las responsabilidades correspondientes.

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Asimismo, solicitan que esa colaboración institucional se realice con absoluta transparencia y celeridad, garantizando el acceso a la información pública dentro del debido proceso y priorizando los derechos de la víctima y de sus familiares a conocer la verdad y acceder a la justicia y a una eventual reparación integral.

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Los senadores sostienen que la confianza ciudadana en la Policía Nacional y en el Estado de Derecho depende de que investigaciones como esta se desarrollen con independencia y pleno apego a la ley.

Plantean revisar de manera urgente el protocolo de uso de la fuerza

Además del acompañamiento a la investigación penal, el Senado resolvió instar al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a revisar de forma urgente el Protocolo de Uso de la Fuerza.

El objetivo es adecuar las normas que regulan el accionar policial para garantizar que los efectivos actúen bajo criterios de racionalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos durante los procedimientos.

En la exposición de motivos, los proyectistas sostienen que el caso evidencia falencias estructurales dentro de la institución policial y cuestionan el sistema de formación acelerada conocido como “Policía Express”.

Según argumentan, la incorporación masiva de agentes con una preparación insuficiente afecta la disciplina institucional y aumenta el riesgo de procedimientos negligentes o del uso injustificado de la fuerza. “Es necesario revisar todo el modelo y, en particular, el protocolo de uso de la fuerza”, señala la fundamentación de la resolución.

Ocho policías fueron imputados por homicidio doloso

El caso tuvo un importante avance judicial luego de que el Ministerio Público imputara a ocho agentes de la Policía Nacional por el presunto hecho punible de homicidio doloso.

La imputación fue presentada por el fiscal Diego Benítez, con el acompañamiento del fiscal César Riquelme, quienes además solicitaron la prisión preventiva de los uniformados mientras continúan las investigaciones.

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De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la ruta PY19, entre Alberdi y Villa Oliva, luego de que el conductor de un automóvil Toyota Allion no detuviera la marcha en una barrera policial.

Según los primeros elementos reunidos por la Fiscalía, durante la persecución los efectivos realizaron aproximadamente 30 disparos contra el vehículo y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Federick Nahuel Cáceres Sosa, causándole la muerte.