Catedral San Blas: a seis meses del incendio, aún no comienzan las obras de reparación

Un gran incendio había afectado a la Catedral San Blas el pasado 9 de febrero. En esta ocasión, todo el techo del emblemático templo fue totalmente afectado por el fuego. Esto dañó las vigas de madera, el cielorraso, además de las paredes.

Cuando ocurrió el siniestro, las autoridades locales y de Itaipú se habían comprometido a realizar una refacción total en la brevedad posible. Sin embargo, hasta el momento no se iniciaron los trabajos y el templo permanece cerrado.

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El equipo técnico de Itaipú, con acompañamiento de profesionales de la Universidad Católica, se había encargado de realizar una evaluación técnica y estructural. El objetivo fue determinar el tipo de intervención necesaria, además de su alcance y duración.

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Los trabajos técnicos terminaron en marzo pasado y luego se hizo un proyecto ejecutivo que ya está concluido. El abogado Wilson Benítez, de la comisión de reforma de la Catedral, explicó que se deben hacer algunos ajustes para luego presentar el plano a la Municipalidad local y, una vez aprobado, comenzar los trabajos.

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“Las obras iniciarían en la segunda quincena de agosto y, según nos comentaron, podrían culminar para que sea inaugurada el 3 de febrero del próximo año”, dijo.

Sobre la intervención en el templo, detalló que se deberán cambiar varias vigas, realizar el reemplazo total del techado, cambiar puertas y ventanas, además de realizar adecuaciones para colocar un sistema contra incendios.

El incendio

El incendio de la Catedral San Blas se había originado a causa de un cortocircuito en un sector donde estaban instalados los equipos de audio.

Las llamas se iniciaron en la parte frontal del techo, se propagaron hasta la parte posterior y afectaron principalmente la estructura superior del templo.

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Actualmente, las misas se celebran en el salón parroquial, un espacio reducido que no reúne las condiciones adecuadas para la cantidad de fieles. Además, la parroquia atraviesa importantes dificultades económicas, ya que no logra cubrir ni la mitad de sus gastos.