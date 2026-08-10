Denuncian falta de insumos básicos en el Centro de Salud de Juan E. O’Leary

Milena Cabrera cuestionó la situación en el Centro de Salud de Juan E. O’Leary y señaló que los pacientes deben afrontar gastos por elementos que deberían estar disponibles en un centro asistencial público.

En contacto con ABC, Cabrera expresó su preocupación principalmente por las familias de escasos recursos que recurren al centro de salud por no contar con otra alternativa.

“Lo que más me duele de esta situación es pensar en todas las personas de escasos recursos que acuden a un centro de salud porque no tienen otra opción. Hay familias que apenas tienen para comer y mucho menos para comprar medicamentos o insumos que deberían estar disponibles en un servicio público”, manifestó.

Cabrera relató que acudió al centro asistencial debido a un problema de salud de su madre, relacionado con la diabetes. Si bien destacó la buena atención recibida por parte de los profesionales, dijo que el establecimiento no contaba con un microgotero para administrar el suero, por lo que tuvo que salir a comprar uno para que su madre pudiera ser medicada.

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Experiencias similares

Tras la denuncia en redes sociales, otros usuarios también relataron sus experiencias en los comentarios de la publicación.

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Sole Acosta afirmó que incluso para la realización de análisis deben adquirir algunos elementos. “Para análisis también te hacen comprar frascos y jeringas, tapabocas y al final te hacen dejar encima de la mesa”, relató.

Otra usuaria, Liz Rivero, comparó la situación con la de Juan León Mallorquín, donde, según afirmó, los pacientes incluso deben adquirir el suero y, en ocasiones, no cuentan con médicos. “Uno tiene que acudir a urgencias con lo básico en mano”, manifestó.

Lo que dijo el director de la Décima Región Sanitaria

Ante la situación denunciada, el director de la Décima Región Sanitaria, Federico Schrodel, explicó que el viernes los responsables del Centro de Salud de Juan E. O’Leary retiraron insumos y medicamentos.

Schrodel dijo que, tras la difusión del reclamo, se comunicó con el director del centro asistencial, quien le informó que actualmente cuentan con dos medidas de microgoteros, aunque reconoció que hay faltante de una de las medidas.

El responsable de la Salud Pública en Alto Paraná aseguró que solicitó una lista actualizada de las necesidades del establecimiento para completar el stock.

Renuncias en hospitales distritales

Los directores de los hospitales distritales de Minga Guazú y Presidente Franco, Hugo Arca y Andrea Giménez, respectivamente, presentaron sus renuncias y aguardan la resolución del Ministerio de Salud sobre sus reemplazantes.

En el caso de Giménez, su renuncia habría sido reiterada en tres ocasiones durante los últimos meses, pero hasta el momento no se concretó su salida.

Ambos responsables argumentaron que el aumento de la cantidad de pacientes incrementó las necesidades de los hospitales. En contrapartida, el apoyo recibido no sería suficiente para afrontar las demandas.