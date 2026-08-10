Otro detenido por millonario asalto que terminó con un policía herido

El procedimiento se realizó alrededor de las 22:30 de ayer, en un camino vecinal del barrio Corazón de Jesús de Presidente Franco, a unas seis cuadras de la avenida Monday. Se trata de Jorge Nicolás González Martínez (27 años), alias Nico’i.

Durante el procedimiento fueron incautados tres aparatos celulares que serán peritados por los intervinientes.

Los investigadores obtuvieron información sobre el posible paradero del sospechoso y montaron vigilancia en la zona. Al visualizarlo, procedieron a interceptarlo para su identificación. González habría intentado escapar, pero fue alcanzado y reducido.

El detenido registra además antecedentes por supuesto robo agravado, asociación criminal y hechos relacionados con la Ley de Armas, en una causa del año 2023, así como otra investigación por supuesto robo agravado, correspondiente al año 2024.

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Cinco detenidos en allanamiento

La detención se produjo en el mismo día de un allanamiento realizado en una vivienda del barrio San Rafael de Presidente Franco, donde fueron detenidas otras cinco personas en el marco de la misma investigación.

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Los detenidos fueron identificados como David Portillo Carballo (29), propietario del inmueble; Óscar Benicio Irala López (29); Igor Miguel Ferreira (40); Ronal Ramón Vera Mendoza (25) y Agustín López Sanabria (35).

Según la investigación, la camioneta Toyota Fortuner utilizada por los criminales para cometer el asalto habría salido de la vivienda que pertenece a Portillo Carballo, hijo del extinto narco franqueño “Carlos Pedro Juan”.

Asalto terminó con un policía herido

El asalto investigado ocurrió el viernes último, cuando el brasileño César Ricardo Martínez Moreira (24), quien sería el secretario de un agente de la Policía Federal, fue interceptado en el microcentro de Ciudad del Este después de retirar del shopping Vendôme una carga de aproximadamente 10 volúmenes de teléfonos celulares iPhone.

La víctima se desplazaba en una camioneta Mercedes-Benz cuando, al ingresar a la avenida Pampliega, fue interceptada por varios hombres que se movilizaban en una Toyota Fortuner blanca.

Los delincuentes habrían tomado de rehén al joven y posteriormente utilizaron el vehículo de la víctima para dirigirse hacia la zona del Lago de la República.

Durante la persecución, agentes de la Unidad Motorizada interceptaron a los sospechosos para una verificación. Al abrir la ventanilla, Nico’i habría herido de un balazo en la pierna el suboficial primero Emilio Esteban Cardozo (30).

Posteriormente, el brasileño fue abandonado con su camioneta a unos 50 metros del Lago de la República. En tanto que la Toyota Fortuner utilizada por los presuntos asaltantes fue localizada en Presidente Franco.

Buscan llegar a los financistas

El comisario principal Wilfrido Maldonado, jefe del Departamento de Investigaciones, manifestó que una de las principales líneas de investigación apunta a determinar quiénes serían los encargados de comprar las mercaderías robadas.

“Hay que entender que muchas veces, no todos los casos, las personas que van a reducir las mercaderías, son lo responsables. Estamos hablando de empresarios que se dedican justamente a este tipo de rubros, son las mismas personas que financian estos hechos”, sostuvo el jefe policial.