Asalto en el microcentro de CDE: cinco detenidos tras allanamiento en Presidente Franco

El allanamiento realizado ayer domingo en el barrio San Rafael estuvo encabezado por la fiscala Estela Ramírez, acompañada por agentes del Departamento de Investigaciones, la Unidad Motorizada y el Departamento Táctico.

Los detenidos fueron identificados como David Portillo Carballo (29), propietario del inmueble, quien es hijo del extinto capo narco Juan Carlos Portillo, alias Carlos Pedro Juan. El hombre registra estafa y antecedentes por delitos informáticos.

También fueron capturados Óscar Benicio Irala López (29), con antecedentes por robo, robo agravado y Ley 1340; Igor Miguel Ferreira (40), antecedentes por robo, robo agravado, Ley 1340; Ronal Ramón Vera Mendoza (25), y Agustín López Sanabria (35).

Durante el registro de la vivienda, los intervinientes incautaron 14 celulares, dos pares de guantes, un aparato DVR, seis bolsos tipo bandolera, cuatro camperas, cuatro pantalones y prendas de tipo táctico. También fueron hallados un sombrero camuflado, dos kepis, una gorra, una mochila y 67 precintos.

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También fueron verificados dos automóviles que se encontraban estacionados en el lugar: un Toyota Premio y un Toyota Vitz.

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El jefe del Departamento de Investigaciones, comisario principal Wilfrido Maldonado, explicó que los cinco aprehendidos serán sometidos a una verificación individual, con el objetivo de determinar su eventual vinculación con el hecho investigado y establecer la situación de cada uno.

Maldonado dijo que manejaban información que en la vivienda se encontraban personas vinculadas a actividades delictivas. Aclaró que las evidencias incautadas serán sometidas a peritajes para determinar si guardan relación con el hecho investigado.

Millonario asalto y un policía herido

El allanamiento está relacionado con asalto ocurrido el viernes en pleno microcentro de Ciudad del Este. Resultó víctima el brasileño César Ricardo Martínez Moreira (24), quien se desplazaba en una camioneta Mercedes-Benz luego de retirar del shopping Vendôme una carga de aproximadamente 10 volúmenes de celulares de la marca iPhone.

Al ingresar a la avenida Pampliega, fue interceptado por una gavilla de delincuentes que se movilizaban en una camioneta Toyota Fortuner de color blanco.

Los asaltantes tomaron de rehén al brasileño y posteriormente utilizaron el vehículo de la víctima para dirigirse hacia la zona del Lago de la República.

Durante la persecución, agentes de la Unidad Motorizada intentaron interceptar a los sospechosos. En ese momento se registró un intercambio de disparos que terminó con el suboficial primero Emilio Esteban Cardozo (30), herido en la pierna.

Posteriormente, la víctima fue abandonada con su camioneta a 50 metros del Lago de la República y la camioneta Toyota Fortuner fue hallada en Presidente Franco.