Allanamiento en CDE: incautan pistolas y más de un centenar de municiones

El operativo se realizó en el marco de una investigación que indicaba que en el lugar se almacenaban armas que presuntamente habrían sido utilizadas en distintos asaltos, además de drogas.

El subjefe del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, comisario Pablo Zelaya, explicó que entre los casos investigados figura el asalto registrado en el Complejo Empresarial Global, donde falsos agentes de la Senad interceptaron un vehículo de la empresa Imperial Business y se apoderaron de mercaderías por valor aproximado de US$ 200.000.

Armas y municiones

Durante la inspección de la vivienda fueron encontradas tres pistolas calibre 9 mm y otra calibre 6,35 mm. Entre las armas incautadas figuran una Glock 17, generación 4, y dos pistolas Beretta APX, todas calibre 9 mm.

También fue localizada una pistola marca PRNC CZ, modelo APC, calibre 6,35 mm, cuyo número de serie se encontraba borrado, y siete cargadores.

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En cuanto a las municiones, fueron hallados 121 cartuchos calibre 9 mm y cinco cartuchos calibre 6,35 mm, todos sin percutir.

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Mujer detenida

Durante el procedimiento fue capturada Débora Abigail Peña Pérez (27), quien sería pareja sentimental de un presunto miembro de la facción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC), cuya identidad no fue revelada por la Policía.

Por disposición del fiscal Luis Fernando Escobar, la mujer fue trasladada a la Comisaría 25ª de Mujeres.