Cae el “Soldado Ruso”, importante elemento de grupos de asaltantes, según la Policía

Tras un trabajo de seguimiento, agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná interceptaron un rodado cuando estaba a punto de ingresar a una vivienda. En el interior se encontraba un sospechoso buscado por los investigadores por diversos asaltos, incluido el robo de mercaderías ocurrido el viernes último.

Se trata de Alberto Britos Alcaraz (40), quien cuenta con una orden de captura por robo agravado. El mismo es conocido con los alias de Soldado Ruso o Comando Ruso, presuntamente por su formación paramilitar. Su acompañante, José Eduardo Ramírez Gómez (37), también fue demorado.

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Britos circulaba en un automóvil Chevrolet, modelo Cruze, sin chapa y de color blanco, y tenía en su poder un lote de armas de fuego. Los intervinientes hallaron tres pistolas y un revólver. Además, incautaron dos rifles de cañón largo, más de 100 municiones de distintos calibres, ropas varias camufladas, guantes, aparatos celulares de la marca iPhone y cargadores para armas de fuego.

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El comisario Wilfrido Maldonado, jefe del Departamento de Investigaciones, explicó que los datos que manejan indican que el sospechoso llevaba las armas hasta la vivienda para guardarlas. Por dicho motivo, solicitaron acompañamiento fiscal y una orden judicial para allanar la vivienda y detener al dueño de casa, quien se desempeña como cambista.