Día de Comando: nuevas estrategias contra la ola de inseguridad en Alto Paraná

Durante la jornada, destinada a evaluar la situación y coordinar nuevas acciones para reforzar la seguridad en la zona, el nuevo director de la Policía Nacional en Alto Paraná, comisario general inspector Jorge Ramón Aquino Aguayo, afirmó que una de las prioridades será mejorar la coordinación entre todas las dependencias policiales.

“Desde mi presencia en este departamento estamos tratando de trabajar en el recurso humano. Vamos a compactar el equipo y lograr que todas las oficinas regionales que funcionan en Alto Paraná se acerquen a la Dirección para coordinar cualquier tipo de trabajo”, expresó.

Por su parte, el comisario general inspector Juan Agüero, director de Operaciones Tácticas de la Policía Nacional, explicó que se implementarán nuevas estrategias operativas atendiendo el alto índice delictivo que registra el departamento.

“Sabemos cuáles son los inconvenientes que atravesamos en Alto Paraná. Vamos a combinar el trabajo de inteligencia de los investigadores con la labor táctica de los grupos especializados en todo el departamento, no solamente en Ciudad del Este, porque existen vías de entrada y escape que son los puntos más sensibles”, señaló.

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A su turno, el subcomandante de la Policía Nacional, comisario general director Feliciano Martínez, quien conoce la realidad de Alto Paraná por ser uno de los directores que más tiempo permaneció en el décimo departamento, afirmó que acá “no hay secretos”, ya que la única forma de brindar una verdadera sensación de seguridad es “trabajar y trabajar”, principalmente durante la noche y la madrugada.

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El comandante César Silguero explicó que el nombramiento del comisario Juan Agüero como director de Operaciones Tácticas, actualmente con jurisdicción nacional, es por la necesidad de optimizar la respuesta policial frente a organizaciones criminales dedicadas principalmente a robos agravados con uso de explosivos. Aseguró que está en marcha un plan piloto que contempla nuevas estrategias operativas.

“Existe una estrategia de cierre que, por cuestiones operativas, no podemos dar a conocer, pero será aplicada para responder tanto en la prevención como en caso de nuevos ataques”, señaló.

Construcción de nuevas comisarías

Otro de los temas abordados durante el Día de Comando fue la situación de la infraestructura policial. En ese contexto, informó que el Ministerio del Interior prevé la construcción de nuevas sedes policiales con financiamiento que se gestiona a través de Itaipú Binacional.