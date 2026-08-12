Expo Empleo en el Abasto Este: confirman más de 600 vacancias

Un total de 15 empresas de Minga Guazú, Ciudad del Este, Hernandarias y Presidente Franco ofrecerán más de cuarenta tipos de ocupaciones en la Expo Empleo que se realizará en el Abasto Este. El evento, que será de 08:00 a 12:00, es organizado en forma conjunta por el Abasto Este y el Ministerio de Trabajo.

Los postulantes pueden adelantar sus documentos en la página de Emplea Paraguay del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero se les recomienda que ese día acudan con el currículum actualizado e impreso, considerando que durante la jornada ya serán puestos en contacto con los reclutadores de cada empresa.

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Las empresas que ofrecen las vacancias son de diferentes rubros, como maquilas, panaderías, carnicerías y otros comercios. Estas buscan cajeros, auxiliares de depósito, personal de limpieza, atención al cliente, asistentes de recursos humanos, costureros, choferes, entre otros, que suman unos 40 tipos de puestos.

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Igualmente, los organizadores explicaron que los cargos ofrecidos no solo son para jóvenes que buscan su primer empleo, sino para personas de todas las edades y con diferentes niveles de experiencia.

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Los postulantes tendrán un espacio cómodo y seguro para que puedan tener un primer contacto con los empleadores. Cada postulante será orientado para las entrevistas con los responsables de las empresas que ofrecen las vacancias, conforme al interés de cada uno.