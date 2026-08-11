Tirzepatida iba bajo los pies: descubren insólito método de contrabando

Según datos, durante un control de rutina, el conductor de un vehículo pasó por una inspección luego de proporcionar versiones contradictorias sobre el motivo de su viaje. Durante la revisión del vehículo fueron halladas algunas mercaderías y seis cajas de vino.

Inicialmente, el conductor manifestó que trasladaba pasajeros hasta Curitiba y que recibiría 700 reales por el servicio. Sin embargo, posteriormente habría cambiado su versión respecto a los productos que llevaba.

Las inconsistencias llamaron la atención de los agentes, quienes realizaron una inspección más exhaustiva. El conductor pasó por el equipo de rayos X y las imágenes revelaron una situación insólita. Al verificar el calzado, los funcionarios encontraron ocho ampollas de tirzepatida escondidas en las suelas de las botas.

Incautaciones se disparan

El procedimiento se suma a una serie de operativos realizados en territorio brasileño contra el ingreso ilegal de medicamentos provenientes de Paraguay.

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Durante el primer semestre de 2026, la Policía Federal brasileña decomisó 165.589 dosis de tirzepatida de contrabando ingresadas desde Paraguay, de acuerdo con los datos proporcionados. La cifra representa más del triple de las 60.865 unidades incautadas durante todo 2025.

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La fiebre por estos los fármacos adelgazantes está relacionado con la alta demanda y el elevado costo de estos medicamentos en Brasil.

En casi todos los procedimientos, los medicamentos eran transportados de manera inadecuada.

Consecuencias legales

El hecho punible de contrabando contempla penas de dos a cinco años de prisión, mientras que la importación ilegal de medicamentos puede derivar en condenas de 10 a 15 años de prisión.