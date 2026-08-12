Vecinos se movilizan contra cesión de parte de un parque a sindicato de Itaipú

Modesto Rojas, presidente de la subcomisión vecinal pro-parque Mbaracayú, explicó que están en contra de cualquier obra en el sitio hasta conocer oficialmente el alcance de la cesión realizada por Itaipú Binacional.

“Estamos manifestándonos en rechazo de la intención de construir aquí. No sabemos qué tipo de construcción”, manifestó Rojas.

Afirmó que el sindicato cuenta con poco más de 50 asociados, mientras que el Área 4 alberga a unos 834 moradores.

El dirigente vecinal afirmó que no permitirán que los intereses particulares del sindicato se impongan sobre los de toda la comunidad. Asimismo, recordó que los pobladores llevan más de 40 años cuidando este espacio, por lo que están en contra del proyecto.

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La protesta se inició luego de que, según los vecinos, Hugo Solaeche, secretario adjunto del Sepeib, se presentara en el lugar con su esposa, Diana Machuca Frutos, sobrina del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, con el propósito de delimitar el terreno cedido por Itaipú.

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Rojas dijo que solicitaron una audiencia con el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, para conocer su postura sobre la cesión, pero le informaron que se encuentra de viaje y estaría retornando recién el viernes.

Los vecinos también expresaron preocupación por el eventual impacto ambiental que podría generar una construcción en el área verde donde hay una naciente. Rojas cuestionó además que se destine un espacio de uso comunitario a un proyecto que, según su interpretación, podría incluir locales comerciales debido a la ubicación estratégica del terreno.

Itaipú confirma comodato de 4.000 metros cuadrados

Por su parte, Hugo Solaeche, de la Dirección Jurídica de Itaipú, confirmó que existe un contrato de comodato para el sindicato. Explicó que el predio completo tiene una superficie aproximada de 70.000 metros cuadrados y que la superficie cedida en comodato al sindicato es de 4.000 metros cuadrados.

El representante jurídico planteó que se busque un punto de equilibrio entre las posiciones de los vecinos y las del sindicato.

Los vecinos anunciaron que continuarán apostados en el parque y que no permitirán el ingreso de vehículos o el inicio de trabajos.