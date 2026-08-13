Temen que cesión de parque de Itaipú repita el caso de las nueve hectáreas

Modesto Rojas, presidente de la subcomisión vecinal pro-parque Mbaracayú, señaló que los pobladores esperan una respuesta oficial del director general paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías. El funcionario se encuentra de viaje en Estados Unidos y, según los vecinos, retornaría mañana viernes.

Los lugareños cuestionan que un sector del espacio verde fuera destinado al Sindicato de Empleados y Profesionales de la Empresa Itaipú Binacional (Sepeib), que, según Rojas, reúne a poco más de 50 asociados en la zona, en detrimento de 834 moradores del Área 4.

El dirigente vecinal afirmó que se puede “presumir muchas cosas”, entre ellas la eventual instalación de emprendimientos privados debido a que ese sector del parque está ubicado en un punto estratégico, frente al Hospital Regional y sobre la ruta PY07.

“El temor es que al mencionar excedente, entonces, le pueden dar a la novia, al amante, y alguna empresa, a cualquiera le pueden dar”, lamentó Rojas.

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Temen que se repita en otros parques

Modesto Rojas advirtió que la cesión podría convertirse en un precedente nefasto para dar paso a otras ocupaciones de este parque e incluso a emblemáticos espacios verdes de otras áreas habitacionales.

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“Los amigos o parientes que vienen de otro lado se maravillan de los parques de las áreas habitacionales, por los espacios verdes que son el pulmón de Ciudad del Este. Es algo que nos caracteriza. El miedo es que esto podría ser un puente de cabecera para después agarrar todo el parque”, expresó Rojas.

El dirigente comparó la situación con el caso de las conocidas nueve hectáreas de Ciudad del Este, que durante la administración de Sandra McLeod, cuñada del actual director de Itaipú Binacional, Justo Zacarías, fueron entregadas en concesión, sin licitación, a empresarios coreanos. Posteriormente, en enero de 2017, McLeod y concejales municipales ampliaron, a espaldas de la ciudadanía, el plazo de la concesión hasta el año 2046.

Naciente

Otro de los argumentos de los vecinos es que una construcción en el lugar podría representar un daño ambiental importante, pues en ese sector existe una naciente y cualquier intervención debería contar con las autorizaciones ambientales.

Hugo Solaeche, de la Asesoría Jurídica de la Itaipú Binacional y secretario adjunto del Sepeib, se presentó ayer en el lugar con su esposa Diana Machuca Frutos, sobrina del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, para delimitar el terreno cedido. La situación desencadenó en la manifestación de los vecinos, quienes se oponen a la construcción.

Solaeche explicó que el terreno completo tiene una superficie aproximada de 70.000 metros cuadrados, de los cuales Itaipú cedió al sindicato una parcela de 4.000 metros cuadrados. Sin embargo, no precisó cuál será el uso que se dará al terreno.

El representante jurídico manifestó que será necesario una reunión para tratar de encontrar un punto de equilibrio entre las posiciones de los vecinos y las del sindicato.

En ese sentido, los pobladores anunciaron que continuarán apostados en el parque y que impedirán el ingreso de vehículos o el inicio de trabajos.

Rojas adelantó que los vecinos buscarán reunirse con Justo Zacarías a su retorno de Estados Unidos para conocer si la cesión ya fue formalizada y cuál será el destino concreto de la parcela.