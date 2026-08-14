¿Contrabando de tierra paraguaya?: la inusual incautación en el Puente de la Amistad

La carga fue descubierta durante un operativo de rutina, cuando los agentes inspeccionaron una furgoneta que ingresaba desde el lado paraguayo. El vehículo era conducido por un ciudadano paraguayo.

Los agentes descubrieron que el vehículo tenía un compartimento oculto que estaba repleto de cajas de teléfonos celulares de alta gama. En total, fueron encontradas 19 cajas selladas que, aparentemente, contenían teléfonos celulares.

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Sin embargo, tras abrir los embalajes, los funcionarios constataron que las cajas estaban rellenas con tierra en forma de barro y envoltorios plásticos, sin ningún aparato celular en su interior.

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Ante esta situación, el vehículo fue retenido para la adopción de las medidas correspondientes. El conductor fue liberado, pero deberá responder a un proceso administrativo.

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Según los investigadores, el cargamento podría estar relacionado con una red de estafas a compradores brasileños, perpetradas en Ciudad del Este.

La modalidad consiste en concretar millonarias transacciones, pero, a la hora de enviar las mercaderías, remiten otros objetos sin ningún valor.